Jedan bizon je pobegao iz rezervata Nacionalnog parka Fruške Gore. 

Kako se navodi na Instagram stranici "192_rs", radnici parka pokušavaju da ga uhvate i vrate u rezervat. 

I dok radnici pokušavaju da ga "oraspolože" i vrate u rezervat, životinja je snimljena kako mirno pase travu. 

Kurir.rs

