Nacionalni park
BIZON POBEGAO IZ REZERVATA NACIONALNOG PARKA Drama na Fruškoj Gori: Radnici pokušavaju da ga UHVATE (VIDEO)
Jedan bizon je pobegao iz rezervata Nacionalnog parka Fruške Gore.
Kako se navodi na Instagram stranici "192_rs", radnici parka pokušavaju da ga uhvate i vrate u rezervat.
I dok radnici pokušavaju da ga "oraspolože" i vrate u rezervat, životinja je snimljena kako mirno pase travu.
Kurir.rs
