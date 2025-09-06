Slušaj vest

Nastavlja se pravo letnje vreme i u septembru. Ipak, nakon jučerašnjih vrelih 35 stepeni gde je bilo u Vojvodini, odnosno u Zrenanjaninu, a širom Srbije do 33-34, u Beogradu do 34°C, današnji dan usled prodora oslabljenog hladnog fronta i pojačanog severozapadniog vetra doneo je 5 do 7 stepeni niže temperature u odnosu na jučerašnji dan.

Naše područje bilo je juče sa 35 stepeni među najtoplijim predelima u Evropi.

I pored današnjeg pada, one su u dalje ostale iznad proseka, iako su u mnogim predelima bile ispod 30 stepeni.

Sunčano se očekuje i u nastavku vikenda. Drugog dana vikenda biće i toplije. Posle podne na pojedinim planinama usled jačeg razvoja oblačnosti može doći do kratkotrajne pojave lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

Jutarnja temperatura u nedelju biće od 11 do 19 stepeni, u Beogradu do 18 stepeni, a lokalno u kotlinama južne Srbije i 8 stepenim na Pešteru i niže. Mmaksimalna temperatura biće od 27 na zapadu do 33°C na istoku Srbije, u Beogradu do 30 stepeni.

Prema trenutnim prognozama pravo letnje vreme, uz sunčano vreme i temperature iznad 30 stepeni očekuju se i u prvoj polovini sledeće sedmice.

U sredu se očekuje povećanje oblačnosti i to će biti uvod u promenu vremena. Već uveče i tokom noći u severozapdnim, a u četvrtak i u ostalim predelima očekuje se prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a ponegde se očekuju i krakotrajne grmljavinske nepogode.

Iako će doći do prolazne promene vremena, temperatura će biti tek u manjem padu, nakon čega će nastupiti stabiizacija, a letnje vreme zadržalo bi se bar do sredine septembra.

Maksimalna temperatura narednog petka biće od 27 do 29 stepeni, za vikend oko 30, a potom lokalno i do 33-34°C.

Dakle, narednih 10 dana vreme u Srbiji biće pravo letnje i natprosečno toplo vreme.