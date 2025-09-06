Slušaj vest

Teodora Vranješević iz Kragujevca je pre osam godina ujedinila Srbiju u humanoj misiji koja joj je spasila život — danas proslavljava 18. rođendan!

Tada još malena devojčica sa srcem velikog ratnika uspešno je pobedila tešku dijagnozu koja joj je dijagnostikovana 2017. godine, kada je imala svega devet godina — akutna mijeloidna leukemija. Borba za njen život ujedinila je hiljade ljudi širom Srbije, a zahvaljujući prikupljenim sredstvima imala je šansu da ode na lečenje u inostranstvo.

U Frankfurtu se lečila 14 meseci, a onda je pobedila i vratila se u rodni Kragujevac.

Mališanke se svi sećamo, te nas je posebno oduševila fotografija koja je podeljena na X društvenoj mreži, a koju su podelili njeni najbliži sa proslave punoletstva.

- Ova lepotica danas proslavlja svoj 18. rođendan. Pre osam godina je ujedinila celu Srbiju, za samo par dana sakupljen je novac za njeno lečenje. Heroina Teodora Vranješević - piše u opisu fotografije.

"Kurir je spasao život mojoj ćerki"

Teodora je tokom lečenja prošla kroz pet ciklusa hemioterapije, mnogobrojne komplikacije, a onda je primila matične ćelije od donora na klinici u Nemačkoj.

- Odbrojavamo dane do povratka u Srbiju, kao u vojsci, a zapravo još ne znamo koji je to tačno dan. Nadamo se uskoro, a opet, ružno iskustvo nas je preplašilo, pa ništa ne planiramo. Jer, trebalo je još u februaru, a onda se izdogađalo milion komplikacija, pa smo, eto, još ovde. Tako da ćutimo, trpimo i maštamo... Najvažnije je da je Teica sada dobro i da se tako nastavi! - rekla je tada Vranješević i dodala:

- Te pare su za nas bile nedostižne, ali se preko noći desilo čudo. Kurir je objavio priču o Tei, nakon čega ste uključili Fondaciju "Budi human", dijasporu... Tako se Teodora za samo osam dana od pokretanja akcije našla u Frankfurtu, a da je zakasnila samo dva-tri dana, bilo bi prekasno. Danas je živa i na putu ozdravljenja zahvaljujući toj nezapamćenoj humanitarnoj akciji koja je nemoguće učinila mogućim.

Pridružujemo se čestitkama!