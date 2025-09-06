Slušaj vest

„Sve aktivnosti posvećene obeležavanju značajnog praznika u srpskom narodu – proboja Solunskog fronta – biće održane pod sloganom Zastava jedinstva”, poručila je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski na svečanoj akademiji u Bitolju, povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave i obeležavanja 30 godina postojanja Zajednice Srba u Severnoj Makedoniji.

Ministarka je naglasila da će svi programi, akademije, sabori i skupovi našeg naroda, ne samo u Srbiji, već i u rasejanju i regionu, biti održani pod ovim sloganom.

Pod zastavom jedinstva vođene su bitke za slobodu vekovima, čuvane su naše svetinje i stradali su naši preci. Ovde u Bitolju počiva više od 3.200 naših predaka, koji su svoje živote dali da se ne bi ugasila Srbija i srpstvo. Njihov proboj Solunskog fronta predstavlja jednu od najsvetlijih stranica ne samo naše, nego i evropske i svetske istorije. Svojim junaštvom zadivili su čitav svet”, istakla je Đurđević Stamenkovski.

Milica Đurđević Stamenkovski u Bitolju Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja

Ona je dodala da su Srbi i Makedonci bratski narodi koji neguju prijateljske državne odnose.

„Mi smo deo istog stabla i istog korena. Poštujemo se, čuvamo jedni druge i držimo zajedno – i u dobru i u zlu. To je poruka koju večeras šaljemo iz Bitolja”, poručila je ministarka, koja je ujedno i predsednik Vladinog Odbora za negovanje tradicije.

