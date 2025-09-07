Pojačan saobraćaj na prilazima većih gradova, a posebno iz pravca Zlatobara kada se često ka Užicu vozila kreću sporije, očekuje se danas popodne, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
AMSS: Dobri vremenski uslovi olakšavaju vožnju, gužve se očekuju u popodnevnim satima
Zbog građevinske sezone koja je u toku, veći oprez vozačima potreban je na deonicama na kojima se izvode radovi.
Na naplatnim stanicama, kao i putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila. Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju četiri sata, saopštio je AMSS.
U prvom delu dana manji broj vozila na putevima i dobri vremenski uslovi će olakšavati vožnju. Prema najnovijim informacijama Uprave granične policije, na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila.
