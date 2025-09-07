Slušaj vest

Zbog građevinske sezone koja je u toku, veći oprez vozačima potreban je na deonicama na kojima se izvode radovi.

Na naplatnim stanicama, kao i putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila. Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju četiri sata, saopštio je AMSS.

U prvom delu dana manji broj vozila na putevima i dobri vremenski uslovi će olakšavati vožnju. Prema najnovijim informacijama Uprave granične policije, na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteDruštvoPLJUSKOVI I GRMLJAVINA DANAS U OVIM DELOVIMA SRBIJE: Upaljen meteo alarm zbog 2 pojave, RHMZ objavio i šta nas čeka naredne sedmice
oluja.jpg
DruštvoDANAS SLAVIMO PRENOS MOŠTIJU SVETOG APOSTOLA VARTOLOMEJA: Obavezno se pridržavajte običaja, smatra se da svetac ovaj greh ne prašta
shutterstock-694770805.jpg
DruštvoEvo kako u par klikova možete da proverite da li imate neplaćene kazne: Jedan podatak je važan, a ovde piše i koliko ste dužni
policija, saobraćajna policija, prekršaj, kazna, automobil, kamera, radar, prekoračenje brzine
DruštvoŽeljka 3 godine čeka jetru, a dočekala sina Jakova! Prof. dr Plešinac: Bili smo spremni na ovo da joj spasimo život!
Dr Snežana Plešinac i Željka Bojić