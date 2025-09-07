Turska je zemlja bogate istorije i fascinantne kulture, koja se prostire na dva kontinenta – Evropi i Aziji. Poznata po impresivnim antičkim lokalitetima, prelepim plažama, toploj klimi i gostoljubivim domaćinima, Turska je jedna od omiljenih destinacija za letnji odmor.

Spoj tradicije i savremenog turizma čini je idealnim izborom za sve vrste putnika – od ljubitelja istorije i prirode, do onih koji traže luksuz i all inclusive uslugu na obali mora.

Foto: Promo

Belek, luksuzno letovalište na obali Sredozemnog mora, nalazi se u blizini Antalije i poznat je po vrhunskim hotelima, golf terenima svetske klase i dugim peščanim plažama. Okružen borovim šumama i prirodnim lepotama, Belek je savršen izbor za odmor na visokom nivou, sa bogatim mogućnostima za rekreaciju, wellness i porodični užitak. Posebno je cenjen među gostima koji žele mir, eleganciju i besprekornu uslugu.

Foto: Promo

Adam & Eve 5★ u Beleku je luksuzni resort namenjen isključivo odraslima (16+), prepoznatljiv po futurističkom dizajnu i jedinstvenom konceptu koji spaja hedonizam, romantiku i zabavu.

Posebno je omiljen među parovima koji žele nezaboravan i romantičan medeni mesec. Resort je otvoren 2006. godine, a poslednje renoviranje izvršeno je 2014. godine. Prostire se na impresivnih 100.000 m² i raspolaže sa 476 soba i 68 vila. U ponudi su 452 prostrane Design sobe (64 m²), 6 soba prilagođenih osobama sa posebnim potrebama, 16 luksuznih apartmana (120 m²) i 2 kraljevska apartmana namenjena najzahtevnijim gostima.

Foto: Promo

Gastronomska ponuda obuhvata glavni restoran, poslastičarnicu i Italian Lounge, dok ljubitelji specijaliteta mogu uživati u 7 à la carte restorana: Mezes, Steakhouse, Eros, Şark-I, Arrigato, Blind (večera u potpunom mraku) i Basilico. Za potpun ugođaj i dobru atmosferu tu je i izbor od 7 barova: Cheer, Sunset, Regular, Artium, Beach, Show Center i Lab Disco.

Adam & Eve 5★ raspolaže sopstvenom peščanom plažom dugom 300 metara, na kojoj se nalazi i dok. Korišćenje suncobrana, ležaljki, dušeka i peškira je besplatno za sve goste.

Foto: Promo

Usluga u hotelu je Ultra All inclusive, odnosno samoposluživanje - izbor više jela prema hotelskim pravilima u glavnom restoranu, i obuhvata doručak, kasni doručak, ručak, večeru i ponoćnu užinu, dijetalni meni, poslastičarnicu od 16h do 19h. Postoje i takozvani Food Cornersi, gde je moguće uzeti užinu, sladoled, kolače, tople i hladne napitke tokom dana na raznim lokacijama u hotelu, lokalna i neka uvozna alkoholna i bezalkoholna pića.

Adam & Eve 5★ svojim gostima nudi bogat izbor sadržaja i aktivnosti. Na raspolaganju je 5 otvorenih bazena, kao i zatvoreni bazen sa toplom vodom koji radi od 1. novembra do 31. marta. Za ljubitelje sporta i rekreacije tu su gimnastika u vodi, step aerobik, stoni tenis, boćanje, odbojka na plaži, mini fudbal, pilates, joga i skvoš (sa kompletnom opremom i terenom).

Foto: Promo

Za večernju zabavu gosti mogu uživati u diskoteci, specijalnim muzičkim predstavama i gostovanjima, živoj muzici, Disco Lab-u i DJ nastupima, što garantuje jedinstvenu atmosferu i provod do kasno u noć.

Health & Wellness centar hotela prostire se na 5.500 m² i nudi vrhunske sadržaje za opuštanje i regeneraciju. Gostima su na raspolaganju moderno opremljen fitness centar, aromaterapija, parno kupatilo, zona za inhalaciju, finska i ruska sauna, šok bazen, jacuzzi sa hidroterapijama i tradicionalno tursko kupatilo.

Foto: Promo

Adam & Eve 5★ se nalazi u Beleku, na sopstvenoj plaži, na približno 1 km od centra mesta. Od centra Antalije udaljen je oko 45 km, dok je aerodrom Antalija smešten na oko 35 km.

Adam & Eve 5★ je idealan za parove koji traže luksuzan i nesvakidašnji odmor uz vrhunsku uslugu i jedinstven ambijent.

Za online rezervacije putem 1 A Travel Green sajta, za paket aranžmane za Tursku, Egipat, Tunis i Siciliju, odobravamo popust u iznosu od 20 evra po odrasloj osobi.

Foto: Promo

Turistička agencija 1 A Travel Green u svojoj ponudi ima i direktan čarter let iz Niša za Tunis (aerodrom u Monastiru), sa redovnim polaskom subotom.



Za sve informacije i eventualne nedumice, tu je call centar – 011/655 78 00, gde vam je na raspolaganju ljubazno osoblje agencije.