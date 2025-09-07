Slušaj vest

Građani Srbije će večeras moći da budu svedoci potpunog pomračenja Meseca koje će u celosti, ako vreme bude vedro, moći da se posmatra iz svih krajeva naše zemlje. Ovaj fenomen na zapadu nazivaju i "krvavi Mesec". Delimično pomračenje Meseca u Srbiji će se pojaviti na istoku u večernjim satima, negde oko 19 časova, a potpuno pomračen će biti od 19.30 do 20.52 časa.

Već nešto pre 19 časova delimično pomračen Zemljin prirodni satelit pojaviće se na istočnom nebu Srbije, a u Beogradu će, kako su najavili astronomi, "izaći" tačno u 19 sati.

Zašto se zove "krvavi Mesec"

Potpuno pomračen Mesec će biti od 19:30 do 20:52 i za sve to vreme ova pojava biće vidljiva "golim okom" sa teritorije Srbije. Naravno, ukoliko vremenski uslovi to dozvole, odnosno, ukoliko bude vedro i bez oblaka, saopšteno je iz Astronomskog društva "Ruđer Bošković".

Za vreme pomračenja Meseca, objašnjavaju iz ovog Društva, Zemlja se nalazi između Sunca i Meseca. Do Mesečeve površine od Sunčeve bele svetlosti stiže samo crvena boja, pa se kaže da ima bakarnocrvenu boju, a na Zapadu se govori i o „krvavom Mesecu“.

Pomračenje nastupa kada su Mesec, Zemlja i Sunce u jednoj ravni

Kako astronomska nauka objašnjava, potpunim pomračenjem Meseca naziva se pojava kada celi Mesec uđe u Zemljinu senku. To se može dogoditi samo kada je Mesec “pun”, u opoziciji, odnosno onda kada se Mesec, Zemlja i Sunce nalaze u jednoj ravni, tako da je Zemlja između Sunca i Meseca.

- Reč je, dakle, o potpuno prirodnoj pojavi. Možemo da zamislimo i objasnimo to i na sledeći način – Sunce je kao sijalica izvor svetlosti, Mesec je predmet, a Zemlja kada se nađe između njih napravi senku. Kada Mesec uđe u tu senku, mi to vidimo kao pomračen Mesec kaže Jovan Aleksić iz Astronomske opservatorije Beograd.

Inače, prethodno totalno pomračenje Meseca dogodilo se 14. marta ove godine, ali iz Srbije je bilo vidljivo samo delimično, u vidu prelaza Meseca kroz polusenku, pre nego što je zašao iza horizonta.

Dvogled ili teleskop pojačavaju utisak

Međutim, potpuno pomračenje Meseca koje će se dogoditi u nedelju, neće biti vidljivo samo sa teritorije Severne i Južne Amerike, što će reći da će oko 77 odsto stanovnika Zemlje moći da posmatra ovu pojavu.

- Za nju ne treba nikakva posebna priprema i to je potpuno bezbedna pojava koja može da se posmatra “golim okom”. Naravno, ukoliko imate dvogled ili manji teleskop, to svakako može da pojača utisak – kaže Aleksić.

Pomračenje dokazalo da je Zemlja okrugla još pre 2.500 godina

Nedeljno pomračenje Meseca, između ostalog, može da bude “korisno” i za one koji i dalje sumnjaju u to da naša planeta nije oblika kakvog jeste – “ravnozemljaše”.

Naime, zahvaljujući pomračenju Meseca, još u 3. veku pre nove ere antički astronom i matematičar Aristarh sa Samosa videvši oblik Zemljine senke na Mesecu, zaključio da je Zemlja okrugla.

- Dakle, ako u današnje vreme još ima nekoga ko nije siguran u Zemljin oblik, to lepo može da vidi upravo u nedelju veče na osnovu njene senke. Zemlja će svoju senku da “baca” na Mesec i pokazaće svoj luk, što jasno govori o njenom sfernom obliku – potvrđuje Jovan Aleksić.

Gde još može da se prati pomračenje meseca

Ovaj fenomen moći će i organizovano da se prati preko interneta zahvaljujući Astronomskoj opservatoriji Beograd, a posmatranje će biti organizovano sa Astronomske stanice Vidojevica. Prenos uživo biće na YouTube kanalu Astronomske Opservatorije u Beogradu. Planiran program od 19 do 22 sata podrazumeva i prezentaciju određivanja daljina u Sunčevom sistemu fenomenima vezanim za Zemlju, Mesec i Sunce.

Za ljubitelje astronomije biće organizovan i prenos uživo od strane astronomskog društva "Ruđer Bošković" koje će javno posmatranje organizovati sa Narodne opservatorije na Kalemegdanu, dok će posetioci u Kruševcu to moći da učine sa Bagdale zahvaljujući udruženju "Eureka".

Organizatori poručuju da će se programi realizovati ukoliko vremenski uslovi to dozvole. Pomračenje Meseca se prati golim okom tako da za ovu priliku teleskop neće biti neophodan, ali ako posetioci žele da ovaj fenomen fotografišu i zabeleže mogu to da urade opremom ova dva društva ili svojim fotoaparatima.

Najduže pomračenje trajalo šest i po sati

U toku jedne godine, inače, mogu se dogoditi do tri totalna pomračenja Meseca.

Naš sagovornik napominje da ova pojava traje mnogo duže od pomračenja Sunca, koje traje svega nekoliko minuta, jer je Zemljina senka višestruko veća od Mesečeve.

Najduže dosadašnje pomračenje Meseca trajalo je punih 6 časova i 30 minuta, a u nedelju građani Srbije u ovoj pojavi mogu uživati skoro sat i po.

Prethodna "vidljiva" pomračenja iz Srbije

Kako pokazuju raniji astronomski podaci, prethodna totalna pomračenja Meseca koja su mogla da se prilično vidljivo prate sa područja naše zemlje, dešavala su se pre čak 25, odnosno, pre 18 godina.

Pomračenje 2000. godine se dešavalo u noći između 20. i 21. januara, a u Beogradu i ostatku Srbije Mesec je zalazio dok je još bio u totalitetu. Dakle, početak pomračenja je bio vidljiv, ali poslednje faze (izlazak iz Zemljine senke) nisu, jer je Mesec već bio nisko na zapadu i ubrzo nestao ispod horizonta.

Ali zato iste godine, 16. jula, u Srbiji se ceo tok pomračenja Meseca video u potpunosti, uključujući početak, totalitet i izlazak iz senke.

“Bogata” pomračenjima Meseca bila je i 2007. godina. Astronomi podsećaju na noć između 3. i 4. marta te godine kada je totalitet trajao od 23:44 do 00:58, dakle skoro sat i po, a celo pomračenje bilo je vidljivo, jer je Mesec bio visoko na nebu.

Drugo pomračenje 28. avgusta te godine, iako totalno, nije bilo vidljivo iz Srbije jer se dešavalo tokom jutarnjih sati po našem vremenu.

