U okviru pilot projekta e-bolovanje se sprovodi u četiri zdravstvene ustanove u Beogradu, a u njemu 257 lekara aktivno koristi sistem.

Nikola Radoman iz Ministarstva očekuje vrlo brzo da ova usluga bude dostupna u celoj Srbiji - krajem septembra ili početkom idućeg meseca, a sve zavisi, kako kaže, od spremnosti lokalnog informacionog sistema.

Nikola Radoman iz Ministarstva zdravlja rekao je za RTS da su započeli sa pilot projektom u četiri zdravstvene ustanove: Obrenovac, Vračar, Voždovac i Zemun.

- Veoma smo zadovoljni kako to ide. Do sada je više od 15.000 bolovanja napisano, više od 1.000 i nešto bolovanja poslatih na lekarsku komisiju i mi smatramo da to sve ide sada kako treba - naveo je Radoman.

Prema njegovim rečima, polako se lekari uhodavaju i očekujemo u narednom periodu nastavu puštanja drugih ustanova što se tiče samog sistema e-bolovanja.

- Trenutno su nam uključena odeljenja za ginekologiju, pedijatrijska odeljenja za školsko i predškolsko, kao i opšta medicina - kaže Radoman.

Pacijent uz e-bolovanje ne mora da vodi računa o dokumentaciji

Ističe da je sada ovim sistemom dosta olakšano i pacijentima i lekarima.

- Pacijent sada ne mora da vodi računa o svojoj dokumentaciji, on jednostavno dolazi kod svog lekara, prijavljuje da je bolestan, dobija neki pregled. Dobija termin za kontrolu kada je to definisao potencijalno njegov izabrani lekar, dobija elektronski dokument privremeno sprečeno za rad koji može da dostavi svom poslodavcu u elektronskoj formi -naveo je Radoman.

Kaže da nema papirologije i navodi primer da ukoliko je pacijent nakon svoje bolesti ozdravio, on čak ni ne mora da dođe na taj dan kontrole, već odlazi na posao.

Kako napominje, bolovanje će se zatvoriti, doznake će se kreirati i poslati opet pacijentu, a on može da je distribuira do poslodavca.

- U narednom periodu elektronska dokumenta će direktno ići ka poslodavcu i to će se raditi preko portala e-uprave koji će biti portal za poslodavce - rekao je.

Napominje da je lekaru sada taj administrativni deo dosta olakšan.

Kada će početi primena u celoj Srbiji

- Ne mora da računa dužinu bolovanja do slanja na komisiju RFZ-a jer bolovanja preko 30 dana se šalju na komisiju. Takođe, dokumentacija svaka je vezana za taj slučaj tog bolovanja, ona se šalje u elektronskoj formi, objedinjuje i šalje na komisiju, komisija pogleda to, donese odluku, pacijent dobije SMS da je odluka doneta za njega i izabrani lekar na osnovu toga ili produžava bolovanje ili zaključuje i opet se doznake kreiraju - kaže Radoman.

Očekuje vrlo brzo da ova usluga bude dostupna, krajem septembra ili početkom idućeg meseca, sve zavisi od spremnosti lokalnog informacionog sistema.