Žena u second hand radnji pronašla torbu u kojoj je bila čudna poruka

Svi volimo dobru priliku, a jedna žena je doživela upravo to kada je u humanitarnoj prodavnici pronašla nešto što se činilo predobro da bi bilo istinito.

Dok je ležerno pregledala police sa torbicama, za oko joj je zapala Gucci torba po ceni od samo 1,50 funti (oko 200 dinara). Uverena da se radi o dobroj kopiji, s obzirom na mesto pronalaska, ipak je odlučila da je kupi.

No, pravo iznenađenje usledilo je tek kada je stigla kući. Ne samo da je otkrila da je torbica autentična, već je unutra pronašla i neočekivanu poruku.

Svoje otkriće podelila je na Reditu.

- Juče sam objavila Gucci torbu pronađenu u second hand prodavnici, a ovo je poruka koja je ostavljena unutra. Takođe sam otkrila da je torba iz 1973. godine - napisala je.

Dirljiva poruka bivše vlasnice

U torbici je pronašla rukom pisanu poruku koju je ostavila žena po imenu Šilija, koja je napisala da je "nedavno u penziji". U poruci je stajalo:

Žena kupila original Guči torbu za 200 dinara Foto: Shutterstock

- Ova torbica je prava - nije lažna Gucci torba. Molim vas, uživajte u njoj, a uz nju dolazi i besplatno šišanje i feniranje ako ste žrtva požara u Obornu."

Plemenit gest s pozadinom

Nova vlasnica objasnila je i kontekst ove neobične ponude.

- Živim u Kaliforniji, prošle godine smo imali veliki požar u Obornu, zbog čega ona nudi šišanje ljudima pogođenim požarima, možda samo da im pomogne da se osećaju bolje ako su izgubili dom ili nešto slično - pojasnila je.

Dodala je da veruje da osoblje prodavnice verovatno nije prepoznalo vrednost torbice.

- Second hand prodavnice oko mene obično ne prodaju stvari po suludo visokim cenama. Ne živim u području gde bi ljudi obično donirali Gucci torbe. Iskreno, verovatno nisu ni primetili - rekla je.

Uz poruku je bio i telefonski broj prijateljice bivše vlasnice koja je trebalo da pruži frizersku uslugu.

Priča oduševila internet

Ova dirljiva priča brzo je privukla pažnju korisnika Reddita, koji su podelili svoja razmišljanja.

- Verovatno samo želi da zna da je torbica otišla nekome ko će je ceniti, a ovo je bio njen način da pokuša da otkrije ko ju je dobio - napisao je jedan korisnik.

Drugi je dodao: "O, vau, to je tako super! Gotovo da želim da počnem da radim isto, samo da upoznam ljude koji pronađu moje stvari. Možda bi je trebalo nazvati samo da se javiš? Jasno je da želi da zna ko je na kraju pronašao njenu torbu.

Neki su potvrdili i autentičnost torbe.

- Nasledio sam istu torbu u crnoj boji od svoje tetke. Izgleda autentično - podelio je treći korisnik.