Prajd u Beogradu je prošao, ali rasprave tek počinju. Ko zaista zastupa gej zajednicu, a ko odlučuje o pravima koja su univerzalna, ali očigledno nisu jednaka za sve? Da li su lideri LGBT+ zajednice istinski glas naroda ili samo sluge moćnika koji određuju pravila igre?

Otvoreno i bez cenzure za "Puls Srbije" na Kurir televiziji pričali su Predrag Azdejković, urednik magazina "Optimist", Miljan Damjanović iz SRS, Dragoljub Kojčić, politički filozof i Ilija Kajtez, sociolog.

STVARNI GLAS LGBT ZAJEDNICE

Azdejković je odgonetnuo šta ova zajednica zaista želi da poruči:

- To ćemo da vidimo, ali oni koji organizuju Prajd u Beogradu sigurno to nisu. To možemo i da vidimo po broju ljudi, bio je mali, tužan i nebitan za samu zajednicu. Bilo glasova iz pojedinih LGBT zajednica da se tome bojkotuje. Međutim ja se sa tim razlozima za bojkot ne slažem. Inače ja nisam prisustvovao Prajdu jer ne mogu da se složim sa politikom koju poručuje Beograd Prajd. Da podsetim, to organizuje Švedska organizacija koja ima kancelariju u Beogradu. Od svih ljudi u našem gradu, oni su organizovali, pa se postavlja pitanje motivacije za to. Ceo Prajd su pretvorili u blokaderski skup, bila je tišina, prolazilo se pored Pravnog fakulteta.

Damjanović se nadovezao na temu, pa poručio:

- Ovo je samo jedan od dokaza da oni koji to vode, ne pada im na pamet da zastupaju prava svojih istomišljenika. Mi radikali smo izašli sa predlozima kako da se reši ovaj problem manjine. Tu nisu u pitanju samo ljudska prava, već civilizacijski odnos prema određenom delu društva koje nije nastalo juče. Ne možemo da se pravimo da ne vidimo nešto što postoji. Ako hoćete ozbiljno da se bavite politikom i da uredite, onda morate da se pozabavite i ovim delom društva.

Kojčić je filozofsko politički pristupio temi:

- Ja ne bih bio sklon da pričam o LGBT kao organizaciji jer to daje neku strukturu, a to je po meni populacija, kao što postoje recimo plave devojke, smeđe, imate gospodu itd. Njih neki centri moći posmatraju i gledaju da ih organizuju da budu njihove franšize i korišćeni kada zatreba.

Kajtez je pričao o ideji organizatora:

- Osnovna ideja ovih ljudi koji su se okupili je bila negiranje svega što je državno. Osnovna ideja je da se ide potpuno protiv institucija, a skup je bio u znaku tih blokada. Ovo se uklapa u koncepciju specijalnih operacija o rušenju naše zemlje i sklanjanja vlasti koja ne odgovara Zapadu. Oni će da iskoriste sve što mogu kako bi ispunili cilj, to mogu biti navijačke grupe, pa i LGBT zajednica. U taj njihov korpus bi stavili crnog đavola ako im ispunjava njihove ciljeve. Ako pričamo o potrebama ove populacije, to jedino mogu da ispune u razgovoru sa državom. Legalna vlast je mesto za rešavanje svih problema.

