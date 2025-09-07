SJENICA SE I DANAS DOBRO ZALJULJALA: Ponovo zemljotres, koliko je ovog puta izmereno? Evo gde se sve osetio
To je drugi jači zemljotres u samo dva dana koji je pogodio ovo mesto.
Kako su saopštili iz Republičkog seizmološkog zavoda, potres je registrovan u 13.39 časova, na dubini od 5 kilometara.
Na EMSC građani Novog Pazara i Ivanjice prijavili su da su osetili zemljotres.
Pre samo dva dana zemljotres jačine 4.4 stepena po Rihteru pogodio je Goliju, područje Sjenice. Dvadesetak minuta kasnije usledio je još jedan, slabiji potres magnitude 2, a za manje od sat i po od prvog zabeležen je i treći zemljotres na istom mestu, magnitude 1.9.
Kako građani javljaju, podrhtavanje tla se osetilo u Novom Pazaru, Trsteniku, Čačku, Kraljevu, Užicu, Kragujevcu, Ljigu, Jagodini, Aleksincu, Aranđelovcu, Nišu, Pančevu, pa čak i u Beogradu i Skoplju!
Kurir.rs/Blic/Seizmološki zavod Srbije