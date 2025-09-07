Slušaj vest

To je drugi jači zemljotres u samo dva dana koji je pogodio ovo mesto.

Kako su saopštili iz Republičkog seizmološkog zavoda, potres je registrovan u 13.39 časova, na dubini od 5 kilometara.

Na EMSC građani Novog Pazara i Ivanjice prijavili su da su osetili zemljotres.

Foto: Seizmološki zavod Srbije printscreen

Pre samo dva dana zemljotres jačine 4.4 stepena po Rihteru pogodio je Goliju, područje Sjenice. Dvadesetak minuta kasnije usledio je još jedan, slabiji potres magnitude 2, a za manje od sat i po od prvog zabeležen je i treći zemljotres na istom mestu, magnitude 1.9.

Foto: Printscreen/Seizmološki zavod Srbije

Kako građani javljaju, podrhtavanje tla se osetilo u Novom Pazaru, Trsteniku, Čačku, Kraljevu, Užicu, Kragujevcu, Ljigu, Jagodini, Aleksincu, Aranđelovcu, Nišu, Pančevu, pa čak i u Beogradu i Skoplju!

Foto: Seizmološki zavod Srbije printscreen

Kurir.rs/Blic/Seizmološki zavod Srbije

