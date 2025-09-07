Slušaj vest

U samom srcu Beograda, u Karađorđevoj ulici, gde svaka cigla i svaki kamen svedoče o bogatoj istoriji srpske prestonice,odigrava se skandal koji nadmašuje svaku maštu. Lagum, zaštićeni deo kulturno-istorijskog nasleđa i celine Kosančićev venac, već više od deset godina nije javno dobro - već privatna prćija jednog stanara (ime poznato redakciji Kurira i policiji), koji se ponaša kao gospodar podzemlja. Lagum, koji je nekada bio u funkciji javnog dobra, deo složene mreže podzemnih objekata od izuzetnog značaja za gradsku istoriju, postao je privatno vlasništvo bahatog Beograđanina, koji ga je samoinicijativno uzurpirao - i to bez ikakve dozvole!

Napad nožem

Konačna potvrda njegovog bezobzirnog ponašanja dogodila se pre nekoliko dana, kada je potegao nož i posekao komšiju po stomaku. Stanar (identitet mu iz bezbednosti ne objavljujemo) završio je u bolnici, a nasilnik - verovali ili ne - posle saslušanja u stanici policije Stari grad mirno se vratio u svoj stan, kao da se ništa nije dogodilo.

Bahati stanar potegao nož na komšije Foto: Privatna Arhiva

Komšije tvrde da ovo nije izolovan incident, već kulminacija višegodišnjeg terora.

- Godinama upozoravamo policiju i inspekcije da nešto preduzmu i da se stane na kraj komšiji. Niko ništa ne sme da mu kaže, jer odmah slede pretnje fizičkim napadom - priča jedna od stanarki, drhteći dok govori, i iz straha od odmazde odbija da joj se ime pomene u novinama.

Privatni bunker u Karađorđevoj ulici Foto: Privatna Arhiva

Falš pečati

Priča traje više od deset godina. Bahati stanar je prvo promenio katance, zatim počeo da se ponaša kao vlasnik laguma. Svuda po opštinskim i gradskim službama nailazili smo na lažirana dokumenta, falš pečate o vlasništvu nad lagumom koji je pretvorio u svoje privatne odaje, radio bespravne nadogradnje i radove - sve to u prostoru koji je deo kulturnog blaga Beograda.

Dok su komšije posmatrale kako nestaje zajednička istorija, institucije su, tvrde stanari, zatvarale oči. Policija je obaveštavana, inspekcija pozivana, na desetine prijava je pisano. Ipak, ništa se nije dogodilo. Lagum i dalje ostaje zaključan iza njegovog katanca.

- U više navrata smo tražili da se preduzmu neke mere. Umesto toga, dobili smo zid ćutanja. Čini se da neko iz policije i inspekcije stoji iza njega, jer ništa drugo ne objašnjava ovoliku neodgovornost - ogorčeni su stanari iz Karađorđeve 17-19, koji su nam se obratili za pomoć.

1/3 Vidi galeriju Bahati stanar oteo lagum u centru Beograda i napravio privatni bunker Foto: Privatna Arhiva

Oni sve glasnije govore o tome da nasilnik ne bi mogao godinama da uzurpira lagum bez moćne podrške iz senke.

- Ovaj čovek sigurno ima neka leđa. Zato je i dalje tu, i zato može da radi šta hoće - kažu ogorčeni stanari.

Reporteri Kurira pokušali su da čuju i drugu stranu, bahatog komšiju, međutim, niko nije otvarao vrata njegovog stana.

Dragulj Beograda

Kosančićev venac je urbanistička celina koja spada u red najstarijih beogradskih naselja, sa velikim brojem zaštićenih objekata i ambijenata. Tu spada i Karađorđeva ulica, a lagumi koji se tu nalaze svedoče o vekovima gradske istorije i imaju ogroman kulturni potencijal. Njihova uzurpacija i uništavanje predstavljaju ne samo lokalni već i opšti problem očuvanja nasleđa. Ali u ovom slučaju, jedan od tih dragulja pretvoren je u privatni bunker!

Stručnjaci upozoravaju da ovakvi slučajevi urušavaju veru građana u institucije, ali i nepovratno uništavaju kulturnu baštinu.

- Umesto da lagum bude turistička atrakcija, da ga vide đaci, da ga proučavaju istoričari - on je zaključan iza rđavih katanaca. To je sramota za ceo Beograd - kaže jedan od stručnjaka za zaštitu spomenika koji se godinama bavi zaštitom prostora Kosančićevog venca.

Bogata istorija prestonice Foto: Privatna Arhiva

Zasad bahati stanar i dalje drži ključ od laguma, a Kosančićev venac - dragulj beogradske istorije - postaje simbol nemoći nadležnih pred privatnim interesom i nasiljem.