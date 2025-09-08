Slušaj vest

Cene kompleta polovnih udžbenika za osnovnu školu u zavisnosti od izdavača kreću se od 6.000 do 10.000 dinara, dok komplet za srednju školu iznosi do 12.000 dinara kod prodavaca na ulici. Iako su ovi iznosi znatno jeftiniji u poređenju sa novim udžbenicima pojedini roditelji tvrde da kupovinom polovnih udžbenika nisu ništa uštedeli, već da su prošli čak i skuplje.

Prvi dani nove školske godine zadali su muku roditeljima koji pre i posle posla pa čak i nedeljom jure da kupe udžbenike za svoje školarce. Redovi ispred knjižara u centru Beograda su veliki, a pune ruke posla imaju i prodavci polovnih udžbenika kojih, čini se, ima nikad više u popularnoj Kosovskoj ulici.

Iako je mnogim mamama i tatama olakšavajuća okolnost ta što umesto u knjižarama komplete mogu da kupe i od preprodavaca neki tvrde da na taj način mogu da prođu i skuplje.

Da li su udžbenici kod preprodavaca jeftiniji Foto: Ana Paunkovic

Uporedite cene

- Upozorite ljude na preprodavce knjiga u Kosovskoj. Jako su drski i bezobrazni. Proverite cene po knjižarama, neke knjige su kod njih skuplje nego u knjižari. Konkretno, meni su za čitanku koja košta 1.200, tražili 1.500, engleski čija jecena u knjožari 1.900 tražili 2.000. Pričam o srednjoj školi, a ni sa osnovnom nije bolje - navodi se u objavi na Instagram stranici serbialive_beograd.

Ipak, drugi korisnik ove mreže je naglasio da mnogi udžbenike godinama nabavljaju kod njih i da im se takva situacija nije desila.

- Već 40 godina, tri generacije iz moje kuće nabavlja udžbenike i ostalu literaturu kod preprodavaca. Svi su pristojnog ponašanja. Niko nije u obavezi da kupuje od njih. Imate u ulici čak četiri knjižare kao izbor ukoliko niste zadovoljni. Hvala im što stoje i nedeljom da bi uslužili kupce - stoji u drugom komentaru.

Raditelji tvrde da su udžbenici na ulici kod nekih preprodavaca skuplji Foto: Instagram Prinscreen/Serbialive_beograd

Udžbenici upola manje koštaju na ulici

Podsetimo, Goran Terzić, jedan od prodavaca polovnih udžbenika, rekao je nedavno za Kurir televizijuda je razlika između novih i polovnih udžbenika od 40 do 50 posto od cene u knjižari.