U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost, koja će sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima usloviti retku pojavu kratkotrajne kiše ili pljuskova, uz mogućnost grmljavine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren vetar, promenljiv. Najniža temperatura će se kretati od 10 do 18 stepeni, a najviša od 29 do 32 stepena.

Vreme danas u Beogradu

U Beogradu će biti pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura će se kretati od 15 do 18 stepeni, a najviša oko 31 stepen.

Vreme od utorka

U Srbiji će i u utorak biti pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost. Biće i natprosečno toplo vreme sa temperaturama u većini mesta od 30 do 34 stepena, a uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je veoma retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova u planinskim predelima, kao i na severu Srbije.

Zatim će biti promenljivo oblačno, u sredu posle podne i uveče na severu, zapadu i jugozapadu, a od četvrtka i u ostalim krajevima se očekuju kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U košavskom području počeće da duva umeren i jak jugoistočni vetar. Temperatura će biti u manjem padu, ali će i dalje biti toplo.

Foto: RHMZ Printscreen

Biometeorološka prognoza za ponedeljak, 8. septembar 2025. godine: Očekivana biometeorološka situacija može uticati nepovolјno na srčane bolesnike i astmatičare, pa im se preporučuje da slede savete lekara. Meteoropatske reakcije će biti izražene u vidu umora i glavobolјe. Neophodna je pojačana pažnja svim učesnicima u saobraćaju.