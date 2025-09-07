Slušaj vest

Podeljeni su stavovi oko pitanja šta je sponzoruša, što je čini podobnom temom za "Puls Srbije", a o kojoj će pričati eminenti gosti iz različitih društvenih sfera.

Osvrt na ovu temu, za Kurir televiziju, iznela je i Aleksandra Subotić:

Aleksandra Subotić Foto: Kurir Televizija

- Ovo je jedna fantastična tema, izuzetno je inspirativna, smatram da si našla prave sagovornike. Termin sponzoruša je za mene termin koji danas koriste nesposobni muškarci. Svaka žena hoće sposobnog, to ne znači da je sponzoruša, to je prirodno, svi želimo nešto dobro i maštamo o tome. Muškarci u današnje vreme postaju sve slabiji i manje žele da privređuju, a žele ženu koja radi, koja je domaćica, odgaja decu. Ne može tako. Ne funkcionišu tako stvari. To jednostavno nije prirodno, muškarac je glava kuće i vodi računa o deci i ženi, ne znam što se sada to izokreće. Svako po svojim mogućnostima, ali lepe devojke žele lepe i uspešne muškarce. Niko ne želi nekog paćenika koji pije pivo i ne radi ništa. Ne znam šta je ljudima tu čudno.

Antić je pričao o ulozi muškarca po pitanju brige i protekcije:

- Muškarac bi u gotovo svakom segmentu trebalo da pokaže premoć nad damom i to je prednost za potomstvo koju će da ima sa određenom devojkom. U tom paketu, oni nisu jednaki, dele uloge, postoji muška i ženska, pa se tako žena više pita u njenim ulogama, dok se muškarac više pita i čini u muškim. Imam prijatelje koje dame ne percipiraju kao sposobne, a oni rade, fizički su aktivni, jedan je čak i profesor fizičkog vaspitanja, potom čitaju, čestiti su, ljubazni, emotivni... Znate, problem je u kriterijumu za sposobnog muškarca, ajde da to bude 40% populacije, a ne jedan u 150.000 ljudi. Govore da žele sposobne, a kada ih pitaš ko je to, kažu fudbaler iz Zvezde, a kada pitamo a za šta on, one kažu pa da se šetamo.

Tulić je iz psihološkog ugla pričala o ovoj temi:

- Sponzoruša je pežurativan izraz, a mi pričamo o ženama i muškarcima koji su koristoljubivi i koji namerno biraju partnere koji će im pružiti novac. Ostale stvari i karakteristike jednog odnosa nisu bitne. To su ljudi koji stavljaju interes, dakle novac, iznad podrške, ljubav i iskrenosti. Žene i muškarci ulaze u odnose da dobro žive.

