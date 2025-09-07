Slušaj vest

Princ-naslednik Filip Karađorđević prisustvovao je danas u Pakracu osvećenju Sabornog hrama Svete Trojice i obnovljene Pakračke biblioteke, u okviru obeležavanja Dana Jasenovačkih mučenika. Čin osvećenja predvodio je patrijarh srpski Porfirije, uz sasluženje više mitropolita i episkopa, hilandarskog igumana Metodija i brojnih sveštenomonaha, a u prisustvu velikog broja vernika.

- Ovi događaji svedoče o tome da je naš narod, i pored strašnih stradanja, sposoban da obnavlja, podiže i čuva svoje svetinje i kulturna blaga. U Jasenovcu su nevini mučeni i ubijani, ali ovde u Pakracu danas svedočimo životu, obnovi i trajnosti. To je najbolji odgovor na pokušaje da se naše ime, vera i kultura izbrišu iz istorije - poručio je princ-naslednik Filip.

On je podsetio na burnu istoriju Sabornog hrama Sv. Trojice, najveće pravoslavne svetinje u ovom delu Slavonije, koja je podizana od sredine 18. veka, a stradala u Drugom svetskom ratu i ponovo zapaljena 1991. godine.

Princ Filip Karađorđević na osveštenju hrana u Pakracu Foto: Kabinet Nj.K.V. Princa-Naslednika Filipa/Služba za saradnju sa medijima

Hram u punom sjaju

- Danas, kada posle decenija ruševine ponovo zasijava u punom sjaju, ona nije samo obnovljeni hram, već svedočanstvo da se vera i duhovnost našeg naroda ne mogu uništiti, bez obzira na iskušenja - istakao je.

Govoreći o značaju Pakračke biblioteke, princ je naglasio da je reč o jednom od najvrednijih duhovnih i kulturnih blaga srpskog naroda zapadno od Drine.

- Stara je gotovo dva i po veka, vršnjak Britanske biblioteke u Londonu, i jedna od najstarijih srpskih kulturnih institucija u Hrvatskoj. Njeni rukopisi i knjige, od kojih su mnogi jedinstveni u svetu, pripadaju ne samo nama nego i čovečanstvu. To je baština koja pokazuje da narod koji čuva knjige i sećanje - čuva i svoju budućnost.

Posebnu zahvalnost princ-naslednik uputio je episkopu Jovanu.

Foto: Kabinet Nj.K.V. Princa-Naslednika Filipa/Služba za saradnju sa medijima

- Zahvaljujući njegovom trudu, požrtvovanju i podvigu danas imamo obnovljen i zasijao Saborni hram u Pakracu i iznova vaskrsnulu Pakračku biblioteku. Njegov rad je neprocenjiv i mora biti podržan od celog našeg naroda, jer nam pokazuje da obnovom svetinja i kulturnog blaga obnavljamo i sami sebe - rekao je princ-naslednik Filip.

On je podsetio da je ovo njegova treća poseta Pakracu u poslednjih pet godina.

Patrijarh Porfirije osveštao hram u Pakracu Foto: Kabinet Nj.K.V. Princa-Naslednika Filipa/Služba za saradnju sa medijima

Iz pepela i stradanja niču svetilišta

- Ja sam prvi Karađorđević koji je kročio u Jasenovac i Pakrac, i smatram svojom dužnošću da održavam živu vezu Kraljevskog doma sa ovim prostorima stradanja i obnove, jer upravo tu, u srcu zapadne Slavonije, naš narod ostavlja svoj najdublji zavet i svoju veru - naglasio je.

Osveštan hram u Pakracu Foto: Kabinet Nj.K.V. Princa-Naslednika Filipa/Služba za saradnju sa medijima

- U danima kada se sećamo jasenovačkih mučenika, sa ovog mesta šaljem zavet: njihova žrtva neće biti zaboravljena, a njihovo stradanje obavezuje nas da budemo jedinstveni, istrajni i posvećeni očuvanju vere, kulture i identiteta našeg naroda. Iz pepela stradanja niču svetilišta, iz suza nastaje nada - poručio je princ-naslednik Filip Karađorđević.