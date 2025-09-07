Slušaj vest

Sa dolaskom septembra i prvih hladnijih jesenjih dana, širom Srbije počinje tradicionalna sezona pripreme zimnice.

Na pijacama i u marketima već dominiraju paprike, krastavčići, karfiol i kupus, a glavna tema među kupcima i prodavcima je upravo njihova cena. Domaćice se najviše trenutno raspituju za paprike za ajvar koja ove godine na pojedinim gradskim pijacama košta i do 250 dinara po kilogramu.

Građani koji su navikli da u ovo vreme kupuju veću količinu povrća za zimnicu, kažu da ih ovogodišnje cene ozbiljno obeshrabruju te se zbog togas mnogi i dvoume da li da pripremaju ajvar, pinđur i ljutenicu ili jednostavno kupe.

Razlozi za skok cena su pak višestruki. Poljoprivrednici kažu su vremenske nepogode i suša ključni faktori koji su ove godine uticali na cenu.

Počela priprema zimnice Foto: Shutterstock

Jeftina paprika u Grockoj

Ipak, uz malo strpljenja i obilazak više prodajnih mesta, paprika se može pronaći i po znatno nižoj ceni. Na rubnim pijacama, u manjim mestima i kod pojedinih proizvođača koji direktno prodaju robu, kilogram paprike se može naći i za 100 do 120 dinara.

Tako se i na Fejsbuku u grupi "Mladenovac oglasi" pojavila objava jednog člana koji u Grockoj prodaje papriku za samo 100 dinara po kilogramu. Njegova objava je pokrenula lavinu komentara, a sudeći po reakcijama mnogi su bili iznenađeni iznosom.

Paprika u Grockoj košta 100 dinara Foto: Facebook Printscreen

Cene paprike u marketima od 170 do 230

na pijacama širom Srbije od 120 do 250