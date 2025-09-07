Dok nas jedni deru za 250, drugi prodaju papriku za 100 dinara! Srbi besni zbog cene u marketima, a evo gde je jeftino FOTO
Sa dolaskom septembra i prvih hladnijih jesenjih dana, širom Srbije počinje tradicionalna sezona pripreme zimnice.
Na pijacama i u marketima već dominiraju paprike, krastavčići, karfiol i kupus, a glavna tema među kupcima i prodavcima je upravo njihova cena. Domaćice se najviše trenutno raspituju za paprike za ajvar koja ove godine na pojedinim gradskim pijacama košta i do 250 dinara po kilogramu.
Građani koji su navikli da u ovo vreme kupuju veću količinu povrća za zimnicu, kažu da ih ovogodišnje cene ozbiljno obeshrabruju te se zbog togas mnogi i dvoume da li da pripremaju ajvar, pinđur i ljutenicu ili jednostavno kupe.
Razlozi za skok cena su pak višestruki. Poljoprivrednici kažu su vremenske nepogode i suša ključni faktori koji su ove godine uticali na cenu.
Jeftina paprika u Grockoj
Ipak, uz malo strpljenja i obilazak više prodajnih mesta, paprika se može pronaći i po znatno nižoj ceni. Na rubnim pijacama, u manjim mestima i kod pojedinih proizvođača koji direktno prodaju robu, kilogram paprike se može naći i za 100 do 120 dinara.
Tako se i na Fejsbuku u grupi "Mladenovac oglasi" pojavila objava jednog člana koji u Grockoj prodaje papriku za samo 100 dinara po kilogramu. Njegova objava je pokrenula lavinu komentara, a sudeći po reakcijama mnogi su bili iznenađeni iznosom.
Cene paprike
- u marketima od 170 do 230
- na pijacama širom Srbije od 120 do 250
Iako cene paprike ove godine nisu na strani potrošača, ljubav prema domaćoj zimnici i dalje je jača od inflacije. Kako kažu mnogi ajvar se ne pravi svake nedelje, već jednom godišnje, pa vredi dati i koji dinar više za tu specijalnu teglu domaćeg specijaliteta.