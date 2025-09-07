Slušaj vest

Prava drama odigrala se juče ujutru na putu između Futoga i Begeča, kada je došlo do saobraćajne nesreće. Zahvaljujući brzoj reakciji prolaznika jedan mladić je spašen, a njegova majka ih sad traži kako bi im zahvalila!

Kako je žena navela u jednoj Fejsbuk grupi, njen sin je doživeo udes oko 10 časova, a ljudi koji su se našli na licu mesta izvukli su ga iz automobila, pre nego što je eksplodirao.

- Molim predobre ljude koji su mi sinu jutros oko 10 ujutru spasili život u udesu Futog-Begeč, izvukli ga iz kola pre nego sto je auto eksplodirao, da mi se jave kako bih im zahvalila za mog prvenca! Hvala od srca - napisala je ona.

Ispod njene objave oglasio se veliki broj korisnika koji su pozdravili ovo herojsko delo i uputili želje za brz oporavak.

Za sada nije poznato da li je žena uspela da pronađe ljude koji su spasili njenog sina.