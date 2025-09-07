Slušaj vest

Građani Srbije večeras imaju priliku da vide potpuno zamračenje Meseca, koje se moglo videti iz raznih krajeva Srbije — u narodu poznat fenomen i kao "krvavi Mesec".

Delimično pomračenje Meseca u Srbiji se pojavilo na istoku u večernjim satima, negde oko 19 časova, a potpuno pomračenje je bilo od 19.30 do 20.52 časa.

Pogledajte kako su građani Srbije videli ovaj fenomen:

Zašto se zove "krvavi Mesec"

Večeras je na nebu iznad Srbije vidljivo golim okom pomračenje meseca saopšteno je iz Astronomskog društva "Ruđer Bošković" iz Beograda. Ovaj fenomen objašnjava se kao rezultat pozicioniranja Sunca, Zemlje i Meseca u jednoj ravni.

U Srbiji se Mesec delimično pomračenje pojavio na istoku u večernjim satima, a u Beogradu u 19 sati. Potpuno pomračenje od 19.30 do 20.52. Poslednji kontakt sa Zemljinom senkom će biti u 21.56, a sa teško uočljivom polusenkom u 22.56 časova.

Za vreme pomračenja Meseca, objašnjavaju iz ovog Društva, Zemlja se nalazi između Sunca i Meseca. Do Mesečeve površine od Sunčeve bele svetlosti stiže samo crvena boja, pa se kaže da ima bakarnocrvenu boju, a na Zapadu se govori i o "krvavom Mesecu".

Pomračenje nastupa kada su Mesec, Zemlja i Sunce u jednoj ravni

Kako astronomska nauka objašnjava, potpunim pomračenjem Meseca naziva se pojava kada celi Mesec uđe u Zemljinu senku. To se može dogoditi samo kada je Mesec "pun", u opoziciji, odnosno onda kada se Mesec, Zemlja i Sunce nalaze u jednoj ravni, tako da je Zemlja između Sunca i Meseca.

- Reč je, dakle, o potpuno prirodnoj pojavi. Možemo da zamislimo i objasnimo to i na sledeći način – Sunce je kao sijalica izvor svetlosti, Mesec je predmet, a Zemlja kada se nađe između njih napravi senku. Kada Mesec uđe u tu senku, mi to vidimo kao pomračen Mesec kaže Jovan Aleksić iz Astronomske opservatorije Beograd.

Inače, prethodno totalno pomračenje Meseca dogodilo se 14. marta ove godine, ali iz Srbije je bilo vidljivo samo delimično, u vidu prelaza Meseca kroz polusenku, pre nego što je zašao iza horizonta.