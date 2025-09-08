Saobraćaj u Srbiji pojačanog je intenziteta na auto-putevima, kao i na prilazima većih gradova zbog početka nove radne nedelje, dok na granici ima zadržavanja za teretna vozila, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).
AMSS: Saobraćaj pojačan, teretna vozila na prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju četiri sata
Vozače očekuju dobri vremenski uslovi kao i dobra prohodnost puteva, navedeno je u saopštenju.
Zadržavanja nema na naplatnim rampama i na graničnim prelazima za putnička vozila ali ih ima za teretna.
Kamioni i šleperi na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju četiri sata, a na prelazu Šid dva sata, saopštio je AMSS.
