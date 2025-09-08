Slušaj vest

Vozače očekuju dobri vremenski uslovi kao i dobra prohodnost puteva, navedeno je u saopštenju.

Zadržavanja nema na naplatnim rampama i na graničnim prelazima za putnička vozila ali ih ima za teretna.

Kamioni i šleperi na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju četiri sata, a na prelazu Šid dva sata, saopštio je AMSS.

Kurir.rs

