Statistika pokazuje da svake godine više od 100 osoba pogine jer ne koristi sigurnosni pojas, a taj prekršaj je jedan od najvećih problema kada je reč o bezbednosti u saobraćaju. Zbog toga, o važnosti pridržavanja pravila tokom vožnje za Kurir televiziju govorio je Mirko Koković, pomoćnim direktora Agencije za bezbednost u saobraćaju.

- Nekorišćenje sigurnosnog pojasa uzrok je 20 odsto više smrtnih slučajeva tokom nesreća u saobraćaju. Agencija za bezbednost saobraćaja od 2013. godine vrši proveru u kom procentu se koristi pojas tokom vožnje, ali i sigurnosno sedište za decu. Prema poslednjim merenjima, odnosno onim iz 2024. godine, negde oko 85 odsto vozača i suvozača koristi sigurnosni pojas, dok na zadnjem sedištu to iznosi manje od 20 odsto.

Koković je napomenuo da je izrada nacrta novog zakona u toku, kao i da bi uz njegovu pomoć, barem kada je u pitanju korišćenje sigurnosnog pojasa tokom vožnje, imali čak 100 spašenih života.

U toki izrada nacrta novog zakona vezanog za korišćenje sigurnosnog pojasa - uskoro nove izmene za vozače i mnogo rigoroznije mere bezbednosti? Izvor: Kurir televizija

