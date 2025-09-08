U toki izrada nacrta novog zakona vezano za korišćenje sigurnosnog pojasa - uskoro nove izmene za vozače i mnogo rigoroznije mere bezbednosti?
Statistika pokazuje da svake godine više od 100 osoba pogine jer ne koristi sigurnosni pojas, a taj prekršaj je jedan od najvećih problema kada je reč o bezbednosti u saobraćaju. Zbog toga, o važnosti pridržavanja pravila tokom vožnje za Kurir televiziju govorio je Mirko Koković, pomoćnim direktora Agencije za bezbednost u saobraćaju.
- Nekorišćenje sigurnosnog pojasa uzrok je 20 odsto više smrtnih slučajeva tokom nesreća u saobraćaju. Agencija za bezbednost saobraćaja od 2013. godine vrši proveru u kom procentu se koristi pojas tokom vožnje, ali i sigurnosno sedište za decu. Prema poslednjim merenjima, odnosno onim iz 2024. godine, negde oko 85 odsto vozača i suvozača koristi sigurnosni pojas, dok na zadnjem sedištu to iznosi manje od 20 odsto.
Koković je napomenuo da je izrada nacrta novog zakona u toku, kao i da bi uz njegovu pomoć, barem kada je u pitanju korišćenje sigurnosnog pojasa tokom vožnje, imali čak 100 spašenih života.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs