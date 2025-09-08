Slušaj vest

Drama u Rumi ponovo je pokrenula pitanje zaštite građana i prava na dom. U petak su izvršitelji pokušali da isele porodicu sa bebom i dvoje maloletne dece, ali su građani i narodni poslanik Uglješa Grgur sprečili izvršenje. Ekipa Kurira bila je na licu mesta i pratila celu situaciju.

Istovremeno, Vlada Srbije najavila je nove mere i izmene Zakona o izvršiteljima, koje bi trebalo da spreče slične slučajeve u budućnosti. Da li će ove promene zaista zaštititi građane, kako će izgledati praksa i da li će porodica iz Rume ponovo biti suočena sa iseljenjem, pitanja su na koja su dali odgovore gosti jutarnjeg programa Kurir televizije "Redakcija", Vujadin Masnikosa, predsednik izvršnog odbora Komore izvršitelja i Nebojša Perović, advokat.

Masnikosa o pozadini slučaja u Rumi

Masnikosa je povodom pomenutog slučaja istakao da postoji ogromno nerazumevanje građanja i nedostatak dijaloga.

- Kada su u pitanju porodični odnosi, u sudskom postupku je javnost isključena, radi zaštite maloletne dece. Konkretno u ovom slučaju, radi se o brakorazvodnom postupku, sud je doneo presudu kojom je bivšoj supruzi dodelio na staranje dvoje maloletne dece i pravo habitacije u porodičnoj kući. Čovek koji se pojavio je bivši suprug koji u toj kući živi sa novom ženom i zajedničkim maloletnim detetom, kao i dvoje maloletne dece koje je sadašnja supruga dovela iz prošlog braka - objasnio je Masnikosa.

On je još jednom potvrdio odluku suda.

Foto: Kurir Televizija

- Sklon sam da verujem da je sud doneo odluku kome će se deca poveriti. Ovde je stvar dosta kompleksna, ali majka po sudskoj odluci ima pravo da u toj kući živi sa svojom maloletnom decom.

Masnikosa je podsetio da je suština mera to što su one socijalne mere i moraju da budu usmerene ka najugroženijim kategorijama stanovništva.

Perović: Maloletna deca imaju pravo na sve što uživaju njihovi roditelji

Foto: Kurir Televizija

Perović je najpre govorio o važnosti izveštavnja obe strane ovog slučaja, kako ne bi došlo do pristrasnosti.

- Kod naroda se stvori utisak da neko nešto otima. Postoji sudski spor gde je došlo do odluke. Ovde je neko već bez krova nad glavom. Sud je uveo činjenice i sudije su obazrive. Deca nakon razvoda braka imaju pravo na ono što imaju njihovi roditelji. U ovom slučaju imaju pravo da žive u kući koja je u vlasništvu njihovog oca, ali isto tako i majka kojoj je pripalo starateljstvo.

Izvršitelji koji su se tog petka našli u Rumi legitimisali su okpuljene prijatelje porodice koja je trebalo da se iseli, a Perović otkriva pravnu pozadinu.

- Izvršitelj ima pravo da popiše lica koja su prisutna izvršenju.

Predlog zakona o dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, u fokusu je javnosti nakon predloga koji se odnosi na nemogućnost oduzimanja nekretnine do 60 kvadrata. Perović se sa navedenim predlogom ne slaže i ističe da može biti poguban po pravnu sigurnost građana.

- Ja vam garantujem da će većina građana tako prestati da plaća račune nakon te odluke.

