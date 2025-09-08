Slušaj vest

Start-stop sistem u automobilima je dizajniran da automatski gasi motor kada vozilo miruje, na primer na semaforu, i ponovo ga pali kada vozač želi da krene. Glavna svrha ovog sistema je ušteda goriva, međutim, ovaj sistem, kako tvrde stručnjaci, ima i loše strane, a neke od njih za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija", naveo je i Uroš Brkić, Evropski šampion u automobilizmu.

Foto: Kurir Televizija

- Kraćim radom motora u toku dana, ovaj sistem na vozilima uštedi od 3 do 10 posto goriva. On je relativno nov, a na mnogim automobilima postoji opcija i da se on ugasi - naveo je Brkić.

Potom je govorio o manama koje su se manifestovale start-stop sistemom.

- Uz ovaj sistem, motor vašeg automobila može da se upali i 100 puta u toku dana, to opterećuje mnoge elemente u automobilu i u samom radu motora. Zbog toga su u mnoge automobile počeli da ubacuju potpuno drugačiji elektropokretač koji može 100 puta da se upali u toku dana. Takođe, opterećen je i akumulator. Prilikom vibracije koja se dešava svaki put kad upalite automobil mogu da stradaju i nosači motora, kao i plivajući zamajac koji je veoma skup - zaključio je Brkić.

