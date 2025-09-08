Slušaj vest

Predsednik Udruženja veterana Žandarmerije, Sreten Popović, uputio je pismo podrške pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova koji mesecima unazad sprovode mere obezbeđenja javnih okupljanja u cilju održavanja javnog reda i mira.

"Poštovane kolege, pripadnici Žandarmerije, Inteventne jedinice policije i ostali pripadnici MUP-a, koje već duži vremenski period izvršavate veoma složene i teške zadatke, čestitke na istrajnosti, požrtvovanju, izdržljivosti i profesionalizmu.

Pokazali ste i dokazali da ste dostojni te uniforme, koja je tu da štiti narod, čuva državu i sprovodi zakon.

Nadamo se da ova složena situacija u zemlji neće trajati još dugo i da ćete se što pre vratiti svojoj porodici i svojim redovnim poslovima i zadacima.

Uvek smo sa vama i uz vas. Tu smo da vam pružimo podršku – moralnu, ali i svojim prisustvom kad god je potrebno", stoji u pismu podrške Popovića.

Video: Žandarmerija

Žandarmerija  Izvor: Danijela Stojšin/MONDO