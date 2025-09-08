Slušaj vest

Posle osam godina života u Nemačkoj, Bojana iz Srbije je spakovala kofere i zajedno sa porodicom se vratila u Srbiju.

Na prvi pogled, zvuči neobično - jer ko bi napustio "obećanu zemlju"?! Ali, kako ona sama kaže, život u inostranstvu je daleko od savršenog.

Foto: Reuters

U Nemačkoj ona je bila zadovoljna uslovima, uređenošću i životnim standardom, ali, uvek ju je srce uvek vuklo u otadžbinu, nedostajali su joj prijatelji i porodica.

Međutim, to nije bio jedini razlog. Ona je otvoreno ispričala i kako joj je komšinica iz zgrade u Erfurtu gde je živela napravila pakao od života.

Zbog komšinice koja ne voli decu, ona je provela godine u stresu i na kraju čak završila na sudu.

Foto: Tik Tok Printscreen/fraucorce

- Prvi dan selidbe, unosi se ugaona garnitura, i ona odmah startuje ljude koji je unose - da ne smeju da se čuju, da mora da se poštuje red. Iako je bilo oko 17 časova, dakle, nikakav kućni red se nije kršio - priča Bojana na Tiktoku gde ima nalog "fraucorce".

Tri dana tek kreće agonija. Uselili su se, bili su srećni, jer su našli lep stan u lepom kraju. Ali...

- Zvoni neko na vrata i ono - ta komšinica da mi kaže da izvedem dete u park, da moje dete ne može da se igra u kući, da kuća nije mesto za igranje već da mora da ide u park. Ja kažem: "Ok". Tri dana kasnije, neko zvoni na vrata, mi čekamo tatu, moj malac otvara vrata. Komšinica kreće da viče na njega. Prilazim, kažem: "Kako možete da vičete na dete?!". On u tom trenutku ima dve ipo godine. Međutim, nju to ne sprečava - priseća se Bojana.

Ta komšinica, gospođa u godinama koju u priči naziva "frau Pinkert", postala je opsesivni "čuvar tišine". Nije podnosila ni korake, ni plač deteta, ni zvuk autića.

Foto: geogif/Shutterstock

- Ako u sred noći odem do toaleta, ona lupa. Dete ujutru ustane za vrtić - ona lupa. Ako dođe neko u goste - ona zove policiju. Policija je bila jedno 20, 30 puta - ispričala je Bojana u videu.

Bio je to danonoćni teror.

Najbizarnija stvar bila je kada se pred zgradu pojavilo nekoliko policijskih vozila sa naoružanim službenicima samo zato što joj je u stanu bila prijateljica sa svojom ćerkicom:

- Izvinjavaju nam se, vide da nemaju šta da rade, ali kažu: "Procedura je procedura". I tako svaki put. Jedini savet je bio - privatna tužba.

Sve su se nadali da će to proći, ali agonija nije prestajala. Maltretirala je i njih i njihove goste koje je sačekivala kada krenu kući.

- To je bio konstantan stres. Mali kada je vidi kod zgrade neće da uđe, sakriva mi se između nogu. Meni je puls večito bio povišen.

Vrhunac je, međutim, bio kada je Bojana primila pismo u kojem je stajalo da mora da plati 1.500 evra odštete svojoj komšinici - jer je, navodno, zbog nje žena počela da pije lekove za pritisak.

- Napisala je da ne može da spava, da ne može da diše zbog mog deteta. Očajna sam bila. Ne zbog novca, već zbog cele te situacije gde se boriš sam, a institucije ne mogu ništa da učine.

Na sreću, advokat je pobio sve tužbe, pa Bojana nije platila ni cent. Kasnije je saznala da je ista komšinica maltretirala i prethodne stanare, pa se stan praktično stalno praznio i iznova izdavao.

A onda - novi šok.

- Gospođa je otišla u policiju i tužila me da sam je pljunula i ja sada moram da patim kaznu od 600 evra. Nemački sud me je osudio, a da nisam saslušana i da me niko ništa nije pitao. Opet sam otišla kod advokata i ispostavilo se da me skuplje košta da me advokat odbrani. Sve te žalbe i slično bi koštalo 900 evra, a kazna je 600 evra - priča Bojana i dodaje da uprkos tome naravno neće odustati od toga da dokaže svoju nevinost.