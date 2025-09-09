Slušaj vest

Tajland je za većinu sinonim za rajske plaže i nezaboravne uspomene, ali jedan Srbin će ga pamtiti po ujedu majmuna, ali i bolničkom računu od vrtoglavih 1.600 evra!

Naime, dok je tokom posete čuvenoj Monkey Beach na ostrvu Fi Fi, uživao u belom pesku i tirkiznom moru, jedan majmun ga je iznenada ugrizao za nogu.

- Monkey Beach je vrlo popularna plaža na Phi Phi ostrvu. Tu su svi bili, smarali majmune i, naravno, slikali se sa njima. Generalno, vrlo stresno okruženje za majmune. I u jednom trenutku, majmun se približio i krenuo je da mi grize nogu - ispričao je korisnik TikToka aganeli787, uz snimak sa lica mesta.

Lekari su mu odmah rekli da mora da primi vakcinu protiv besnila, a cena nije bila nimalo prijatna - 1.600 evra, plus dodatni troškovi lečenja.

- Obavezno se osigurajte kada idete na bilo koji put, jer se ovakve stvari dešavaju neočekivano - upozorio je on u svom videu, dodajući da su skupi računi najveća lekcija iz ovog putovanja.

Njegova objava ubrzo je postala viralna i izazvala lavinu komentara - od onih koji su ga žalili do onih koji su u šali pitali kako je majmun prošao.

"Na Tajlandu za 1.600 evra možeš novu nogu da kupiš i to da biraš", napisao je jedan sugrađanin dok su mnogi istakli da nikada ne treba ići na putovanje bez osiguranja jer nikada ne znaš šta može da se desi.

Ova plaža se inače nalazi na ostrvu Ko Fi Fi Don na Tajlandu, koja je veoma popularna turistička destinacija. Turisti koji je posete obavezno se fotografišu sa majmunima, koji se uopšte ne plaše ljudi.

Majmuni žive u planinama nedaleko od obale, ali su vremenom naučili da je plaža najbolje mesto za pronalazak voća, semenki, rakova, školji i ostataka hrane koju ostavlljaju turisti.