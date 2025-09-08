NOVA UČK NA KOSMETU: Teroristi u novim unifomama protiv međunarodnog prava formiraju udruženu vojsku Albanije i tkz. Kosova
Najave o formiranju zajedničke vojne jedinice između tzv. Kosovskih bezbednosnih snaga i Oružanih snaga Albanije, uz investicije od preko milijardu evra u vojni sektor i razvoj dronova na teritoriji Kosova direktna su pretanja našoj državi. Srbija upozorava da se pred našim očima stvara opasna političko-vojna osovina, koja ne samo da krši Rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti UN, već direktno preti stabilnosti čitavog regiona.
S druge strane, predstavnici Prištine, Tirane i Zagreba poručuju da je reč o legitimnoj saradnji u cilju unapređenja bezbednosti i usklađivanja sa evroatlantskim standardima.
Od političkih poruka, preko potencijalne militarizacije, do međunarodnih reakcija koje uglavnom izostaju večeras postavljamo ključna pitanja:
Da li se pred našim očima formira stvarna pretnja po bezbednost Srbije?
U kojoj meri najavljene vojne aktivnosti i savezi krše međunarodne dogovore i pravne okvire poput Rezolucije 1244?
Da li Balkan ponovo postaje bezbednosno žarište, ili je ovo početak redefinisanja vojnih odnosa u pravcu NATO integracija?
Gosti "Usijanja":
prof. Predrag Marković istoričar
Milovan Drecun predsednik skupštinskog Odbora za odbranu
Stevan Ignjatović pilot u penziji
urednica I voditeljka: Jelena Pejović