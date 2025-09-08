Slušaj vest

Najave o formiranju zajedničke vojne jedinice između tzv. Kosovskih bezbednosnih snaga i Oružanih snaga Albanije, uz investicije od preko milijardu evra u vojni sektor i razvoj dronova na teritoriji Kosova direktna su pretanja našoj državi. Srbija upozorava da se pred našim očima stvara opasna političko-vojna osovina, koja ne samo da krši Rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti UN, već direktno preti stabilnosti čitavog regiona.

S druge strane, predstavnici Prištine, Tirane i Zagreba poručuju da je reč o legitimnoj saradnji u cilju unapređenja bezbednosti i usklađivanja sa evroatlantskim standardima.

Od političkih poruka, preko potencijalne militarizacije, do međunarodnih reakcija koje uglavnom izostaju večeras postavljamo ključna pitanja:

Da li se pred našim očima formira stvarna pretnja po bezbednost Srbije?

U kojoj meri najavljene vojne aktivnosti i savezi krše međunarodne dogovore i pravne okvire poput Rezolucije 1244?

Da li Balkan ponovo postaje bezbednosno žarište, ili je ovo početak redefinisanja vojnih odnosa u pravcu NATO integracija?

Gosti "Usijanja":

prof. Predrag Marković istoričar

Milovan Drecun predsednik skupštinskog Odbora za odbranu

Stevan Ignjatović pilot u penziji