Saša A. (42) iz Požarevca, koji je nestao u petak, 29. avgusta kada je izašao iz kuće, pronađen je, ali nažalost, nije više među živima, saopšteno je iz nestali.rs.

Podsetimo, Saša je nestao 29. avgusta kada je izašao iz kuće bez dokumenata i telefona, a primećen je 2. septembra kada mu se gubi svaki trag. Roditelji su apelovi da se pronađe, nakon što su ušli u njegov dom i zatekli ostavljena dokumenta. 

Tada su alarmirani i mediji koji su odmah objavili vest o nestanku, a ista se proširila i društvenim mrežama.

