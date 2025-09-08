Slušaj vest

U svečanoj sali Central Hall MTS Dvorane danas je održana promocija dokumentarnog serijala "Monaški kuvar", autentičnog dela u produkciji "Novosti", koji na jedinstven način spaja duhovnost, tradiciju i čoveka.

Serijal će se od 21. septembra emitovati na televiziji Newsmax Balkans, nedeljom od 9 časova ujutru.

Publika je imala priliku da među prvima pogleda epizodu "Simeon i Ana", posvećenu nesvakidašnjoj životnoj priči supružnika koji su, nakon 65 godina zajedničkog života, odlučili da se zamonaše. Njihova odluka, zabeležena kamerom "Novosti", svedoči o neprolaznoj veri, predanosti i ljubavi koja traje i u večnosti.

Reditelj serijala Miljan Gogić istakao je da "Monaški kuvar" nije priča o kuvanju u uobičajenom smislu, već o duhovnoj trpezi na koju smo svi pozvani.

- Ovaj jedinstveni serijal govori o tipiku pojedinih svetinja, njihovoj ekonomiji i svakodnevici, ali i o duhovnom kuvanju koje nadilazi mere sastojaka - rekao je Gogić.

Petar Jončić iz redakcije dokumentarnog programa Newsmax Balkans naglasio je da će serijal pronaći svoju publiku upravo zbog jednostavnosti i neposrednosti.

- Televizija je odigrala veliku ulogu u promociji pravoslavlja, vere i duhovnosti, a "Monaški kuvar" je nastavak tog puta. Likovi igumana, vladika i iskušenika prikazani u ovom serijalu postaju nam bliski i podstiču nas da razmišljamo o sopstvenom životu - rekao je Jončić.

Serijal „Monaški kuvar“ donosi ekskluzivne kadrove i razgovore iz manastira u Srbiji, Republici Srpskoj, Crnoj Gori i Hrvatskoj, otkrivajući priče do kojih publika retko može da dođe. Posebnost projekta ogleda se u pristupima svetinjama koje su često zatvorene za kamere i u autentičnim svedočanstvima o duhovnosti i svakodnevnom životu monaha.