Osmu godinu zaredom, na Oplencu se održava dobrotvorni događaj namenjen deci. Iz godine u godinu, Dečji Festival Oplenac privlači sve veći broj porodica sa mališanima, prevashodno predškolskog i nižeg školskog uzrasta.

Ove godine, festival će biće organizovan 14. septembra, u periodu od 11 do 17 časova, u šumskom ambijentu iza crkve Svetog Đorđa. Festival organizuje Fondacija “Koreni”, na čelu sa Njihovim kraljevskim visočanstvima princem Mihailom i princezom Ljubicom Karađorđević, u saradnji sa Zadužbinom kralja Petra I, saopšteno je.

“Veoma smo ponosni na sve što smo postigli prethodnih godina i koliko smo pozitivnih utisaka čuli od dečice i porodica koje nam dolaze. Od 2018. godine kada smo održali prvi Dečji festival Oplenac sa 6 aktivnosti i oko 500 posetilaca, sve do prošle godine kada smo preko 30.000 gostiju zabavili na oko 80 različitih aktivnosti. Sve ove godine nas vodi misija Festivala - da deci oplemenimo sredinu u kojoj odrastaju, da promovišemo porodične vrednosti i snagu zajednice”, izjavila je princeza Ljubica Karađorđević.

Festival će okupiti učesnike iz cele Srbije, među kojima su:

●Hor Kolibri, premijerno ove godine na DFO,

●NTC sistem učenja i NTC kviz

●Beo zoo vrt

●Zoo vrt Palić

●MENSA Srbije sa raznim radionicama

●Prirodnjački centar Svilajnac

●Fakultet pedagoških nauka Jagodina

●Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Kragujevcu, studijski program Psihologija,

i mnogi drugi.

Moja Kravica, već petu godinu zaredom, podržava naš Festival i pomaže da i ove godine ulaz bude besplatan, čime zajedno obeležavamo mali jubilej. Pod sloganom „U zdravoj sredini rastu zdrava deca“, Festival promoviše zdrave vrednosti, a Moja Kravica A+D3 obogaćeno mleko savršeno se uklapa u tu misiju. Kao napitak bogat vitaminima i mineralima, on pruža podršku deci u periodu intenzivnog rasta i razvoja, doprinoseći jačanju i očuvanju njihovih kostiju i zuba.

Posetioci će uživati u raznovrsnim aktivnostima poput jahanja, grupnih i pojedinačnih sportova, kreativnih i edukativnih radionica, folklora i baleta, upoznavanja prirode kroz igru, istraživanja nauke na zabavan način, savetovališta za roditelje, kutka za najmlađe i decu sa razvojnim poteškoćama i streličarstva.

VODAVODA Vodica i ove godine sa ponosom podržava Dečji festival na Oplencu i i budi radost među najmlađima. Kao verni saputnik festivala, VODAVODA Vodica inspiriše mališane da od ranog detinjstva usvajaju zdrave navike i čuva dragocene uspomene na trenutke provedene sa najbližima na ovom dobrotvornom događaju.

Novitet ove godine na Festivalu je Otvoreni dan mentalnog zdravlja u organizaciji Udruženja stručnjaka za podršku deci i mladima Logos T, koji okuplja institucije, organizacije i stručnjake u oblasti mentalnog zdravlja. U okviru aktivnosti roditelji će imati priliku da čuju brojna predavanja, učestvuju u radionicama i dobiju odgovore na pitanja vezana za roditeljstvo, emotivno i mentalno zdravlje, i još mnogo toga.