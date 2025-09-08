Slušaj vest

Mašinsko-saobraćajna škola u Čačku obeležila je 121 godinu rada. Nastala je kao obrazovna ustanova koja je u vreme Kneževine Srbije opismenjavala zanatlije da bi danas njeni učenici sticali znanja iz mehatronike, robotike, veštačke inteligencije.

Ova škola će biti jedna od retkih koja će obučavati stručnjake za servisiranje vozila svetski poznatog brenda kamiona. A istovremeno uspeli su da obezbede takozvanu „besplatnu struju“ za trenažne centre i ogledne radionice škole.

U mašinsko-saobraćajnoj školi ova školska godina je počela regularno. 1. septembra, а u klupe je selo 910 učenika, od toga ih je 250 na prvoj godini. Akcenat na interesovanju za upis je i dalje na smerovima za mehatroniku i mašinstvo. Međutim, sagledavajući potrebe privrede, izvesno je da će ova škola obrazovati i kadrove budućnosti.

- Škola ima novu viziju budućnosti, gde ćemo se isključivo baviti robotikom, i veštačkom inteligencijom, a naravno unaprediti i ostale obrazovne profile kao što su saobraćaj, tekstilna industrija, umetnička delatnost i naravno na prvom mestu mašinstvo - kaže profesor Vladan Poledica, direktor Mašinsko-saobraćajne škole Čačak.

U ovoj školskoj godini u planu je da se realizuju dva značajna projekta kako za učenike, tako i za samu ustanovu. Jedan od njih je podizanje solarne elektrane koju su dobili zahvaljujući kompaniji NIS. Cilj je bio da sami proizvedu struju koju učenici troše tokom praktične nastave u radionicama na strugovima i CNC mašinama. Posao na izgradnji solarne elektrane školi je omogućio uvođenje novog smera.

- Odatle je i potekla ideja da se napravi i realizuje smer za tehničara za obnovljive izvore. Pre svega prvo se završila ta elektrana, puštena je u rad, čekamo još i od EPS-a saglasnost za komercijalnu upotrebu i to je na dobrom putu da uskoro i dobijemo - rekao je profesor Stefan Milenković, master inženjer elektrotehnike i računarstva.

Mašinsko-saobraćajna škola u Čačku dobija akreditaciju za obrazovanje ovlašćenih servisera za kamione marke Volvo. Za te namene u školi je već obezbeđen adekvatan prostor u koji će se smestiti oprema i učila koja će stići iz fabrike teških kamiona.

- Mi smo jedna od pet škola koje su dobile tu obuku u inostranstvu za naše nastavnike. I eto, jedan deo obuke je realizovan sa tri naša nastavnika u Budimpešti, u Mađarskoj, od 24. do 29. augusta ove godine i odnosio se na motore i na menjače na kamionima Volvo. Drugi deo obuke je planiran za septembar mesec i on će biti realizovan od 22. do 26. septembra - ispričala je profesorka Milena Polić, diplomirani inženjer elektrotehnike.

Jedan od glavnih planova menadžmenta škole je izgradnja novog objekta koji će biti podignut na mestu stare barake koja je sagrađena pre više od 50 godina. U planu je da ovi radovi krenu već krajem ove kalendarske godine. Za televiziju Kurir, Gordana Injac.

