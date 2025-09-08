Slušaj vest

Za 5 dana u Grčkoj stupa na snagu novi Kodeks bezbednosti saobraćaja, koji donosi znatno strože novčane i krivične kazne, sa ciljem smanjenja broja saobraćajnih nesreća.

Kazne će se sada kretati od 350 evra pa čak i do 8.000 evra, a u mnogim slučajevima pratiće ih oduzimanje vozačke dozvole, registarskih tablica, pa čak i krivične kazne u slučaju ozbiljnih nezgoda.

Najvažnije novine:

• Upotreba mobilnog telefona – kazne od 350 do 4.000 evra, sa suspenzijom vozačke dozvole do 8 godina. U slučaju teških saobraćajnih nesreća predviđene su i zatvorske ili kazne doživotnog zatvora.

• Nenošenje kacige ili sigurnosnog pojasa – kazne od 350 do 2.000 evra i suspenzija vozačke dozvole do 12 meseci. Vozač i putnici kažnjavaju se podjednako.

• Vožnja pod uticajem alkohola – novčane kazne od 350 do 4.000 evra, suspenzija vozačke dozvole do 10 godina i zatvor do 5 godina za visok nivo alkohola u krvi. U slučajevima smrtonosnih nesreća predviđena je doživotna zatvorska kazna.

• Prekoračenje brzine – kazne do 2.000 evra i suspenzija vozačke dozvole do 1 godine. U slučaju nesreće kazne dostižu 8.000 evra sa suspenzijom vozačke dozvole na 4 godine.

• Prekršaj propisa o zaustavljanju ili prolasku kroz crveno svetlo – kazne od 350 do 4.000 evra i suspenzija vozačke dozvole do 8 godina. U slučaju nesreće je predviđena kazna zatvora ili doživotnog zatvora.

• Vožnja bez dozvole – novčana kazna od 1.000 do 4.000 evra, oduzimanje dozvole do 8 godina i zatvor do 2 godine.

• Ometanje železničkog saobraćaja ili javnog prevoza – kazne do 4.000 evra, oduzimanje vozačke dozvole do 8 godina i zatvorska kazna do 20 godina, odnosno doživotna u slučaju nesreće.

• Parkiranje na mestima za invalide – kazne od 150 do 2.000 evra, uz oduzimanje dozvole do 1 godine.

Novi zakon posebno strogo tretira ponavljanje prekršaja – svaki sledeći znači znatno veću kaznu i duže oduzimanje dozvole.

Saveti za turiste

Nove odredbe važe i za strane vozače koji dolaze u Grčku. Preporuka je da se strogo poštuju saobraćajna pravila, jer kazne nisu simbolične.