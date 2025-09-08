PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM U NAREDNIH SAT VREMENA U OVIM DELOVIMA! Hitno se oglasio RHMZ: Sledi vremenski obrt, ali ne zadugo!
"U narednih sat vremena na području južnog Banata, u pojedinim delovima Beograda, kao i ponegde na zapadu i jugozapadu Srbije izolovana pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom", navodi se u najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ).
Sutra se očekuje pretežno sunčano vreme, a u drugoj polovini sedmice promenljivo sa lokalnom pojavom kiše i pljuskova s grmljavinom.
Kako se dodaje, nastavlja se natprosečno toplo vreme.
Sutra sunčano, a onda...
U utorak pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost. Biće i natprosečno toplo vreme — u većini mesta od 30 do 34 °C.
Uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je veoma retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska u brdsko-planinskim predelima, kao i na severu Srbije.
Vreme do kraja sedmice
U drugoj polovini naredne sedmice promenljivo oblačno.
U sredu posle podne i uveče na severu, zapadu i jugozapadu, a od četvrtka i u ostalim krajevima kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U košavskom području počeće da duva umeren i jak jugoistočni vetar.
Temperatura u manjem padu, ali će i dalje biti toplo.
