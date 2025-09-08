Slušaj vest

"U narednih sat vremena na području južnog Banata, u pojedinim delovima Beograda, kao i ponegde na zapadu i jugozapadu Srbije izolovana pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom", navodi se u najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ).

Sutra se očekuje pretežno sunčano vreme, a u drugoj polovini sedmice promenljivo sa lokalnom pojavom kiše i pljuskova s grmljavinom.

Kako se dodaje, nastavlja se natprosečno toplo vreme.

Sutra sunčano, a onda...

U utorak pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost. Biće i natprosečno toplo vreme — u većini mesta od 30 do 34 °C.

Uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je veoma retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska u brdsko-planinskim predelima, kao i na severu Srbije.

Vreme do kraja sedmice

U drugoj polovini naredne sedmice promenljivo oblačno.

U sredu posle podne i uveče na severu, zapadu i jugozapadu, a od četvrtka i u ostalim krajevima kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U košavskom području počeće da duva umeren i jak jugoistočni vetar.

Temperatura u manjem padu, ali će i dalje biti toplo.