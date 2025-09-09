OD VEČERAS SVE SE MENJA! Stižu pljuskovi, grmljavina, vetar! U ovom delu Srbije grmi već od jutros, pogledajte šta nas čeka narednih dana uz ove 2 tegobe
Kratkotrajna kiša sa grmljavinom moguća je ujutro na severu Vojvodine, a po podne na planinama.
Najniža temperatura biće od 11 stepeni do 19, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena.
Vreme u Beogradu će danas biti pretežno sunčano, takođe uz malu povremenu oblačnost. Duvaće slab, promeljiv vetar, a najniža temperatura će biti od 16 stepeni do 19, a najviša oko 31 stepen.
Promena vremena
Uveče i tokom noći na severu Srbije novo naoblačenje koje će usloviti mestimično kišu ili plјusak sa grmlјavinom.
Vreme narednih dana
Promenlјivo oblačno. U sredu posle podne i uveče na severu, zapadu i jugozapadu, a od četvrtka i u ostalim krajevima kiša i lokalni plјuskovi sa grmlјavinom. U košavskom području počeće da duva umeren i jak jugoistočni vetar. Temperatura u manjem padu, ali će i dalјe biti toplo.
Prognoza za 5 narednih dana
Biometeorološka prognoza
Biometeorološka situacija će izazvati uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Oprez se svetuje astmatičarima i osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Kod meteoropata su očekivani reumatski bolovi i neraspoloženje. Pažnja se preporučuje svim učesnicima u saobraćaj.
Kurir.rs