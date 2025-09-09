Slušaj vest

Kratkotrajna kiša sa grmljavinom moguća je ujutro na severu Vojvodine, a po podne na planinama.

Najniža temperatura biće od 11 stepeni do 19, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena.

Vreme u Beogradu će danas biti pretežno sunčano, takođe uz malu povremenu oblačnost. Duvaće slab, promeljiv vetar, a najniža temperatura će biti od 16 stepeni do 19, a najviša oko 31 stepen.

Foto: RHMZ Printscreen

Promena vremena

Uveče i tokom noći na severu Srbije novo naoblačenje koje će usloviti mestimično kišu ili plјusak sa grmlјavinom.

Vreme narednih dana

Promenlјivo oblačno. U sredu posle podne i uveče na severu, zapadu i jugozapadu, a od četvrtka i u ostalim krajevima kiša i lokalni plјuskovi sa grmlјavinom. U košavskom području počeće da duva umeren i jak jugoistočni vetar. Temperatura u manjem padu, ali će i dalјe biti toplo.

Prognoza za 5 narednih dana

Foto: RHMZ Printscreen

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka situacija će izazvati uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Oprez se svetuje astmatičarima i osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Kod meteoropata su očekivani reumatski bolovi i neraspoloženje. Pažnja se preporučuje svim učesnicima u saobraćaj.