Promene na graničnim prelazima za ulazak u EU

Novi sistem za proveru ulaska državljana trećih zemalja u Šengenski prostor (EES) sve je bliži. Počeće sa radom od sredine sledećeg meseca, tačnije od 12. oktobra.

To znači da će od tada svi državljani Srbije koji putuju u Hrvatsku, Grčku ili neku drugu zemlju Evropske unije koja je u Šengenu morati da ispoštuju nova rigoroznija pravila ulaska. Evo šta to tačno znači, i kako će uticati na putovanja naših građana u ove zemlje.

Smanjiće se gužve, ali...

EES će zameniti ručno pečatiranje pasoša na granici i omogućiti preciznije praćenje ulazaka, izlazaka i eventualnih prekoračenja dozvoljenog boravka. Sistem se uvodi kako bi se povećala bezbednost, sprečili nezakoniti boravci, i smanjile gužve na granicama.

Manje gužve posebno će obradovati sve koji putuju za Hrvatsku, pogotovo tokom letnje sezone. A podsetimo, ovog na prelazu Batrovci, na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj, skoro svakodnevno beležena su višesatna zadržavanja putničkih motornih vozila.

Za sada je poznato da će svi putnici koji prelaze granicu prvi put nakon uvođenja ove izmene morati da daju otiske prstiju, a biće sačuvana i njihova fotografija.

Ovi podaci će se koristiti za granične provere pri svakom sledećem ulasku, što znači da će takav postupak morati da se završi samo jednom.

U praksi će to značiti da će kada ova izmena stupi na snagu putnici sa dokumentima Srbije morati da izađu iz vozila na prostor na hrvatskoj strani gde su kamere i gde će se uzimati skeniranje lica i otisci prstiju, odnosno biometrijski podaci.

Šta je EES i šta putnici treba da znaju

EES - Sistem ulaska/izlaska (Entry/Exit System), je novi elektronski sistem koji uvodi Evropska unija kako bi unapredila kontrolu granica i pratila kretanje putnika državljana trećih zemalja koji ulaze u Šengenski prostor.

U kontekstu EES-a, "državljanin treće zemlje" je putnik koji nema državljanstvo nijedne zemlje članice Evropske unije, niti državljanstvo Islanda, Lihtenštajna, Norveške ili Švajcarske.

Dakle, ovaj sistem je namenjen svima koji putuju u Evropu na kraći boravak i koji nisu građani navedenih država, uključujući putnike iz zemalja poput Srbije, SAD, Velike Britanije, Kanade, Australije…

"Kratki boravak" podrazumeva boravak do 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana. Ovaj period se računa kao jedinstven za sve evropske zemlje koje koriste EES.

Koje države će zahtevati EES

EES će primenjivati 29 evropskih država:

25 članica EU (sve osim Kipra i Irske): Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija i Švedska.

4 zemlje izvan EU koje su deo Šengenskog prostora: Island, Lihtenštajn, Norveška i Švajcarska.

EES sistem će se odnositi i na državljane Republike Srbije.

O uvođenju EES sistema i aplikaciji preko koje će se unositi podaci

Aleksandar Seničić, direktor JUTE, je ranije govorio da će se EES sistem uvoditi postepeno u odnosu na to koje zemlje budu najspremnije.

- Neophodna im je, ustavno rečeno, i ta tehnička podrška, odnosno ti skeneri za uzimanje otisaka prstiju i kamere za snimanje lica - pojasnio je Seničić.

Prema njegovim rečima aplikacija preko koje će putnici unositi podatke još uvek nije aktivna, ali bi trebalo da bude, i to vrlo brzo.

- Tada će putnici moći sami da unose sve svoje podatke, osim ovih biometrijskih. Iako je bilo priče da će sama aplikacija moći da omogući i uzimanje biometrijskih podataka, to još uvek ne znamo - kazao je on ranije.

Tako će obaveza putnika, uključujući i one koji putuju već od 13. oktobra, ukoliko aplikacija tada bude dostupna, biti da se prijave, unesu sve neophodne podatke, a najvažnije od svega – navedu planirani datumi ulaska i izlaska iz EU, pored ličnih podataka.

- To se sve unosi u taj formular, na samoj granici će se to proveravati, naravno ukoliko bude odstupanje od najavljenog, to će se notirati kroz sam sistem na granicama - rekao je on tada.