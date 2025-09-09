Slušaj vest

Tokom ovog meseca došlo je do porasta zaraženih koronavirusom u Srbiji, a svi slučajevi imaju blage manifestacije, rekla je direktorka Instituta "Batut" Verica Jovanović. Istakla je da je registrovano stotinak slučajeva zaraze. Skrenula je pažnju i na sezonu crevnih infekcija koje izazivaju bakterije i virusi i poručila da su potrebne opšte mere prevencije.

Direktorka Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" Verica Jovanović rekla je za RTS da je u Srbiji došlo do porasta registrovanih slučajeva zaraze koronavirusom.

- Tokom ovog meseca je došlo do porasta, ali je to još uvek jako malo. Prema tome, registrovano je negde oko stotinak pozitivnih slučajeva na SARS-kov-2. Kada uporedimo taj broj registrovanih pozitivnih slučajeva na kovid u odnosu na prošlu godinu, dolazimo do zaključka da je to značajno, značajno manje - rekla je Verica Jovanović.

Verica Jovanović o novim slučajevima koronavirusa Foto: Printscreen/RTS

Dodala je da svi slučajevi imaju blage manifestacije, ali da poseban oprez uvek mora da bude kod osoba sa problematičnim imunskim statusom i kod onih sa hroničnim oboljenjima.

Grip u novembru

Govoreći o predstojećem periodu, Verica Jovanović je rekla da ulaze u pripreme sezonskog praćenja respiratornih oboljenja, kao i da se grip očekuje u novembru.

Kad počinje sezona gripa Foto: Shutterstock, Kurir/T.I.

- Kada je u pitanju aktuelno epidemiološko stanje, ja bih skrenula pažnju na sezonu crevnih infekcija koje se kod nas javljaju. One mogu biti izazvane bakterijama i virusima. Kada su bakterije u pitanje, najčešći uzročnik su salmonele koje povezujemo sa hranom koja se konzumira i kampilobakter, a kada su u pitanju virusi, ja bih navela noroviruse i rotoviruse koji su više zastupljeni kod dece, naročite kod dece od jedne do četiri godine - rekla je Jovanovićeva.

Poručila je da su potrebne opšte mere prevencije i higijena, kao i da je veoma važno praćenje zdravstvenog stanja dece kada se jave te virusne infekcije koje krenu sa učestalim stolicama, povišenom temperaturom i da se jave izabranom lekaru, odnosno pedijatru, veoma brzo.