Gotovo 10 odsto celokupne populacije ima osteoporozu, pokazuju podaci Svetske zdravstvene organizacije.

Procenjuje se da je ima svaka druga žena i svaki osmi muškarac stariji od 50 godina. Pretpostavlja se da će narednih decenija osteoporoza predstavljati glavni medicinski i društveno-ekonomski problem.

Primarijus doktor Milena Kostadinović, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, rekla je za RTS da je osteoporoza bolest kako sadašnjosti tako i budućnosti, naše stanovništvo sve više i više stari.

- Prvi pregled kod ženske populacije treba da se uradi u menopauzi ili čak u nekim periodima u perimenopauzi, kod muške populacije sa 70 godina života, kod određenih pacijenata koji koriste određene medikamente kao što su kortikosterodi, kod osoba koje su slabo aktivne, imaju rizik pušenja, alkohola. Znači, kod žena u menopauzi, kod muškaraca nakon 70. godine života – navela je dr Milena Kostadinović.

Tiha bolest

Objasnila je da osteoporoza nastaje kao posledica neaktivnosti, odnosno sedentarnog načina života, zatim starosti, pa kod menopauze i perimenopauze kod žena, kao i kod muškaraca nakon sedamdesete godine života i nakon korišćenja određenih medikamenata. To je bolest bez simptoma.

- Osteoporoza je tiha bolest, to znači da u prvoj fazi ona nema nikakav simptom, znači nemamo nikakav simptom da nam da alarmantno, sem predznanje da su dame u menopauzi. Ali glavni simptom kada je bolest već ušla u hroničnu bolest jeste kada pacijent dobije prelom na malu traumu, ili ima kompresivne frakture na primer kičmenih pršljenova ili primeti da se naglo smanjio u telesnoj visini. Mora se na vreme, pravovremeno delovati. Znači, kod starijih osoba prelom na malu traumu, pad na ravnom jeste apsolutna indikacija da pomislimo da neko ima osteoporozu – kazala je dr Kostadinović.

Plivanje i lagane šetnje Dr Kostadinović savetuje plivanje, lagane šetnje, vežbe za prevenciju osteoporoze kod osoba koje nemaju, ali postoje vežbe i terapijski modaliteti i fizička aktivnost dozirana na osnovu pacijenta koliko imaju godina, kakve imaju komorbiditete, koji je nivo osteoporoze – na osnovu toga se adekvatno prepisuje i ta fizička aktivnost.

Žene su u većem riziku od gubitka gustine kostiju, a muškarci, osobe koje imaju neadekvatan kvalitet života kao što je pušenje, neaktivnost fizička, gojaznost, zatim manji nivo vitamina De i kalcijuma u krvnoj slici, korišćenje određenih lekova, zatim pacijenti koji su na hemoterapiji, takođe je mogu dobiti pacijenti koji konzumiraju kortikosteroide duži vremenski period. Svi oni su apsolutno pod rizikom od nastanka osteoporoze.

Ona objašnjava da bolest može da se spreči. Kosti se formiraju do neke dvadesete godine života, to znači da u mladosti možemo već da jedemo kvalitetnu hranu, imamo fizičku aktivnost, da izbegavamo pušenje i alkohol da bismo izgradili kvalitetnu i zdravu kost.

- Samim tim, kako godine dolaze i degenerativni procesi čine svoje i starost dolazi, onda moramo na vreme da radimo sistematske skrining testove kao što je osteodezintometrija na deksa skeneru, da vidimo da li postoji osteopenija koja je znači druga faza ili osteoporoza da je već ušla u hroničnu fazu - navela je dr Kostadinović za RTS.

Ukoliko je normalan nalaz na deksa dijagnostici na dve godine se radi ponovna dijagnostika, a ukoliko se nađe osteopenija ili osteoporoza na godinu dana. Kod osteoporoze se uključuje i određena terapija koja može biti medikamentozna, a može biti i nemedikamentozna, znači da se uključi aktivnost, suplementi, da se unosi određeni nivo vitamina De, kalcijuma, magnezijuma, da se smanji pušenje, alkohol.