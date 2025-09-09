Slušaj vest

Ukoliko ste umorni od gradske buke, svakodnevnog stresa i gužvi, a sanjate o miru i prirodi, imanje u lepom selu Majur, na samo deset minuta vožnje od centra Jagodine, je možda prava prilika za vas.

Naime, u tom selu prodaje se seosko imanje koje se prostire na čak 45 ari i na kojem se nalaze dve kuće - jedna zidana i jedna montažna. Obe kuće imaju struju.

Bilo da tražite mirno mesto za život, vikendicu za beg iz grada, ili želite da započnete neki biznis u poljoprivredi, ovaj plac nudi bezbroj mogućnosti.

Dve seoske kuće i ograda
Na imanju koje se prodaje jedna kuća je montažna, a druga zidana Foto: Fejsbuk Printscreen/Jeftine kuce

Selo Majur odiše tradicionalnim šarmom, ali je istovremeno dovoljno blizu svim urbanim sadržajima Jagodine - školama, prodavnicama, bolnici i sadržajima poput akva parka i zoološkog vrta.

Cena ovog imanja iznosi 25.000 evra, ali moguća je čak i zamena za polovni automobil ili kombi.

Imanje je na 45 ari i ima dve kuće Foto: Fejsbuk Printscreen/Jeftine kuce

- Na prodaju seosko imanje u selu Majur, na 10 minuta od centra Jagodine. Na imanju se nalaze dve kuće od kojih je jedna montažna. Obe kuće poseduju struju. Imanje je 45 ara, a cena 25.000 evra. Moguća je zamena za noviji auto ili kombi sa doplatom - navodi se u oglasu koji je objavljen na Fejsbuk stranici Jeftine kuće".

Ako vam srce brže zakuca pri pomisli na jutarnju kafu u sopstvenom voćnjaku, zvuke prirode umesto sirena, i pogled na zvezdano nebo umesto neonskih svetala - ovo imanje je jedna od opcija jer za male pare pruža autentičan seoski život.

