Za to vreme će vazduhoplovi Vojske Srbije nadletati područje Beograda.

Pripadnike Vojske Srbije je tokom priprema na vojnim aerodromima u Batajnici i Kovinu obišao načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović i lično se uverio da se uvežbavanja odvijaju planiranom dinamikom, uz maksimalnu posvećenost i zalaganje angažovanog ljudstva.

Pripreme za vojnu paradu Vojske Srbije "Snaga jedinstva 2025" Foto: Printscreen/Ministarstvo odbrane Srbije

Posetiocima vojne parade „Snaga jedinstva“, građanima Srbije i stranoj javnosti, biće prikazani savremeni borbeni sistemi kojima je Vojska Srbije opremljena prethodnih godina, sredstva iz razvoja domaće odbrambene industrije, uvežbanost i osposobljenost pripadnika Vojske Srbije i nadasve spremnost i odlučnost da branimo i zaštitimo bezbednost građana i slobodu otadžbine, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije organizuju vojnu paradu pod nazivom - „Snaga jedinstva“, u subotu 20. septembra, na prostoru ispred Palate Srbija na Novom Beogradu.

Planiran je defile ešelona pripadnika jedinica svih rodova i službi u Vojsci Srbije i kadeta Vojne akademije, jedinica na vozilima, plovnih objekata Rečne flotile kao i nalet vazduhoplova. Programom je, takođe, predviđen egzercir Garde kao i prikaz dela sposobnosti jedinica Vojske Srbije.

Screenshot 2025-09-09 103619.jpg
Foto: Printscreen/Ministarstvo odbrane Srbije

Osim novih i modernizovanih sredstava kojima se u prethodnom periodu opremila Vojska Srbije, biće predstavljena i sredstva iz razvoja domaće odbrambene industrije.

Kurir.rs

