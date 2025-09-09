VOJSKA SRBIJE POKAZALA KAKO TEKU PRIPREME ZA VOJNU PARADU! Evo šta će sve od naoružanja moći da se vidi (FOTO)
Za to vreme će vazduhoplovi Vojske Srbije nadletati područje Beograda.
Pripadnike Vojske Srbije je tokom priprema na vojnim aerodromima u Batajnici i Kovinu obišao načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović i lično se uverio da se uvežbavanja odvijaju planiranom dinamikom, uz maksimalnu posvećenost i zalaganje angažovanog ljudstva.
Posetiocima vojne parade „Snaga jedinstva“, građanima Srbije i stranoj javnosti, biće prikazani savremeni borbeni sistemi kojima je Vojska Srbije opremljena prethodnih godina, sredstva iz razvoja domaće odbrambene industrije, uvežbanost i osposobljenost pripadnika Vojske Srbije i nadasve spremnost i odlučnost da branimo i zaštitimo bezbednost građana i slobodu otadžbine, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
Gde tačno i kada će u Beogradu biti održana vojna parada "Snaga jedinstva"
Povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije organizuju vojnu paradu pod nazivom - „Snaga jedinstva“, u subotu 20. septembra, na prostoru ispred Palate Srbija na Novom Beogradu.
Planiran je defile ešelona pripadnika jedinica svih rodova i službi u Vojsci Srbije i kadeta Vojne akademije, jedinica na vozilima, plovnih objekata Rečne flotile kao i nalet vazduhoplova. Programom je, takođe, predviđen egzercir Garde kao i prikaz dela sposobnosti jedinica Vojske Srbije.
Osim novih i modernizovanih sredstava kojima se u prethodnom periodu opremila Vojska Srbije, biće predstavljena i sredstva iz razvoja domaće odbrambene industrije.
