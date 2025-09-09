Slušaj vest

Iz Agencije za bezbednost saobraćaja ističu da se preko sto ljudskih života godišnje izgubi zbog nekorišćenja pojasa tokom vožnje.

Mirko Koković, pomoćnik direktora Agencije za bezbednost, naglasio je da sigurnosni pojas stavlja 85 posto vozača i suvozača, podvlačeći da je to mali broj.

- Težimo da svi koriste. Pozadi tek svaki peti putnik koristi pojas. To je veoma malo. Tek oko 68 posto dece prevozimo propisno - rekao je Koković dodajući da za posledicu imamo veći broj stradalih mališana u saobraćaju.

puls clean.01_09_55_23.Still004.jpg
Mirko Koković Foto: Kurir Televizija

Kazna nije adekvatna i nije dovoljno velika, trenutno je 10.000 dinara, ističe Koković.

- Od nacrta zakona očekujemo da kazna bude drastično veća i da će vozač biti odgovoran za sva lica koja prevozite, a koja ne koriste pojas. Ovih dana stupa novi zakon o saobraćaju i u Grčkoj, gde će kazna za nenošenje pojasa ići od 350 do 2.000 evra, ali i oduzimanje vozačke dozvole. Mi kao turisti moramo se tome prilagoditi - zaključuje za Pink.

Koković je juče rekao za Kurir da je nekorišćenje sigurnosnog pojasa uzrok više od 20 odsto smrtnih slučajeva tokom nesreća u saobraćaju.

- Agencija za bezbednost saobraćaja od 2013. godine vrši proveru u kom procentu se koristi pojas tokom vožnje, ali i sigurnosno sedište za decu. Prema poslednjim merenjima, odnosno onim iz 2024. godine, negde oko 85 odsto vozača i suvozača koristi sigurnosni pojas, dok na zadnjem sedištu to iznosi manje od 20 odsto.

