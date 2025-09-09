Slušaj vest

Na mreži TikTok objavljen je snimak muškarca koji je tokom prvog svadbenog plesa mladenaca izveo iznenađujući performans. Njegovo ponašanje izazvalo je podeljene reakcije korisnika interneta.

Naime, pojavio se snimak koji pokazuje da i odrasle zvanice ponekad mogu da "zasene" svečanost trenutka.

Na TikToku kruži snimak, takođe sa svadbe u Srbiji, na kojem se vidi muškarac, prijatelj mladenaca, koji se u trenutku dok su oni plesali prvi ples bukvalno bacao po podijumu kroz dim, iznenadivši svojom idejom sve prisutne, ali i narušivši kadar koji je trebalo da ostane savršena uspomena.

Screenshot 2025-09-09 115216.png
Foto: TikTok Printscreen

"Povešću drugara, normalan je", stoji u opisu snimka koji je izazvao lavinu komentara.

Snimak možete pogledati ovde

Na njemu se vidi mlađi muškarac u svečanoj kombinaciji kako se baca po scenskom dimu, pokretima kao da uskače u vodu – dok mladenci, baš kao i kamerman, pokušavaju da održe fokus na trenutku koji je trebalo da ostane romantičan.

I dok su gosti u sali pomalo šokirano sve gledali, u komentarima ispod objave usledila je prava rasprava.

Jedni su pisali da je ovim potezom upropastio mladencima najvažniji trenutak, dok su drugi tvrdili da je prizor zapravo urnebesan i da će im ostati nezaboravna uspomena.

 "Je l' ovo za vreme prvog plesa? Pa tačno mi ne bi živ izašao sa svadbe", "Mislim da više nisu deca problem", "Ono kad nisi ti u centru pažnje pa moraš da privučeš sve na sebe", "Ljudi su izgubili svaki smisao u svakom segmentu života", "Čovek ubacio sprdnju, šta ga napadate, uvek postoji taj gost koji to započne na venčanju", "Legenda, dok je čovek dete – dotle je i živ... bravo, brate", bili su samo neki od komentara ispod videa.

Pažnju je privukao i komentar...

- Kako zgodan mladoženja

Kurir.rs/Blic/TikTok

