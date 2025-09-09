Slušaj vest

Ove godine zimsko računanje vremena počinje u noći između subote i nedelje, 25. i 26. oktobra, kada ćemo u 3 ujutru kazaljke na satu vratiti jedan sat unazad, odnosno na 2. Specifičnost je u tome što je ovo pomeranje u odnosu na prethodne godine najranije, a 26. oktobra sat je pomeren poslednji put pre 11 godina.

Zašto su pojedine države ukinule ovu praksu i zašto neki stručnjaci predlažu da se uvede treće vreme, pitanja su na koja je za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" odgovor dao Stevan Blagojević, Direktor Instituta za opštu i fizičku hemiju.

Foto: Kurir Televizija

- Pre više od 40 godina došlo je do letnjeg i zimskog pomeranja vremena, a sve zbog uticaja severno-evropskih država gde dan traje kraće. Kasnije se pokazalo da je ušteda struje postala besmislena. Vreme se promenilo, postalo je toplije i ti razlozi su postali ekonomski neisplativi - ističe Blagojević.

Da li postoji mogućnost da pomeranje sata bude ukinuto i kod nas, Blagojević kaže:

- Da bi bilo ukinuto, to mora da se reši zakonski. Treće vreme je staro zimsko vreme, ali bi u tom slučaju morao da se pomeri radni sat, da dolaziš na posao u toku dana.

Ovog oktobra sat pomeramo kao što smo pre 11 godina - najranije zimsko računanje vremena! Mnoge zemlje ga ukidaju, a da li smo i mi na tom putu? Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs