Slušaj vest

Mnogi od nas su što iz zabave, što iz radoznalosti imali iskustvo sa gledanjem u šolju, čitanjem karata ili tumačenja natalne karte. Međutim, nije mali broj slučajeva kada ljudi iz očaja ili iz puke lakovernosti od takozvanih vidovnjaka i vračara traže rešenje svojih problema.

Najčešće su to oni ljubavni problemi i na takve poteze se uglavnom odlučuju žene, ali nije retkost ni da muškarci pribegavaju takvim potezima. Na kraju se ispostavi da su prevareni, i da ih je to skupo koštalo, ne samo po novcu.

Foto: Shutterstock

Gosti "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji koji su detaljnije pričali o ovim ritualima bili su Slađan Mijaljević, sektolog, Ivan Gajić, novinar i voditelj i Bojana Šlajmer, psiholog.

Šlajmer je dala svoj komentar na ljude koji odlaze na ovakve stvari, te ubede sebe da na njih zaista deluje neka vrsta magije:

- Prvo bih napomenula da svako ima pravo da veruje u šta želi, ali ukoliko nikog ne ugrožava. Međutim, često putem društvenih mreža vidim kako ljudi prodaju neke priče i pojedinci poveruju u to. Različita su iracionalna uverenja kod ljudi i ni ne znaju kakve sve opasnosti vrebaju iza toga. To su uglavnom ranjivi ljudi, koji su izgubili bliskog člana ili raskinuli sa partnerom, pa onda na ovaj način žele brzo rešenje.

Mijaljević je razdvojio veru i sujeverje:

Psiholog za Kurir objasnila: Ranjivi ljudi odlaze kod vračara jer žele brzo rešenje Izvor: Kurir televizija

- To su ozbiljne i teške stvari, a lakovernost je česta i rasprostranjena. To su teološki, verski, neobrazovani, to su nivoi obrednih radnji, a ne ozbiljnih molitvi i verovanja. Crna i bela magija ne postoje, već samo magija, a sve ono crno se rešava isključivo putem svetih tajni. Ljudi koji žele instant da reše problem, to je nemoguće, pa tako sebi nagomilavaju probleme. Magija znači energija, a poenta je ko nosi i prenosi tu energiju, nisu to samo mistične reči koje izazivaju nešto. Radi se o duhovnom svetu i prenošenju te energije.

Gajić je pričao koliko je vlaška magija zastupljena i dalje:

- Kada nekome kažem da sam Vlah, prvo me pita da li znam magiju. Pored toliko lepote koje mi kao narod imamo, od hrane, istorije, folklora, samo je bitna magija. Dok sam živeo tamo, te bake su bile svuda rasprostranjene. Dakle, kada neko ima recimo zdravstveni problem, a ne dobije neko adekvatno rešenje, već mu se stanje pogoršava, a čuje da neka baba tamo nešto radi, naravno da će pokušati i to. Mi imamo razliku belog i crnog maga. Crni je ako nekoga mrzite, pa onda mogu da se bace magije da se ne zaljubi, ne ostvari kao roditelj itd. Dok beli mag sve to može da poništi.

Mijaljević je pričao o tome koliko ovakvi obredi mogu da budu opasni:

Foto: Shutterstock, Ilustracija, Kurir TV

- To može da bude veoma opasno za ljude koji žele instant rešenja, pa odu kod nekog drugog i svoj život stave u ruke ljudima bez bilo kakve deklaracije, diplome ili sertifikata. Ta magija mora da se ukoreni u čoveku, ne vide se simptomi odmah. Da bi to oživelo potrebno je desetine dana. Ja sam svojim očima video razne stvari, magija je jako opasna i teška. To zastareva, kao bolest, to je širi po telu, bukvalno se celo telo obuhvati time. Sretao sam ljude koji to imaju po 30 godina, ne mogu ni strahovitim naporima sveštenika da speru to sa sebe. Oni se pate tokom molitve, posle molitve, to su strašni urlici demona.

Sahrane u Vlaškom kraju

Gajić je pričao o verovanjima iz svog kraja:

- U Beogradu postoji žena koja se bavi time i pola estrade odlazi tamo što iz znatiželje, to i iz problema. Ljudi veruju u to, meni čak govore da ne veruju, a onda saznam da su bile tamo. Ljudi kriju to. Mnogi ne žele da priznaju. Ja sam kao mali odlazio, to su te bele stvari za napredak i uspeh, takav mi je bio komšiluk. Kod nas u kraju, kada se dešavaju sahrane, a pada kiša, mnogi stoje po strani gde je neka trava. Inače, postoji kod nas verovanje da špatulom ili čime god uzmu otisak tvojih cipela i zakopaju sa mrtvakom, pa su zato ljudi iz sopstvenih uverenja manje dolazili na sahrane dok je kiša.

Šlajmer se nadovezala na temu, pa istakla:

- Svako ima individualnu osetljivost na pojedine životne krize. Ljudi žele da promene život i to brzo, a da budu pasivni igrači u životu, ali to ne ide tako, mi preuzimamo odgovornost za sopstveni život. Ako magija postane formula, često ti ljudi budu ispoljeni time da nešto popiju, a ne znaju ni šta jedu. Nije to samo ritual kroz priču.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

MINISTAR BIO KOD VRAČARE: