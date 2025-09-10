U 72. brigadi za specijalne operacije u toku je realizacija napredne specijalističke obuke pripadnika jedinice za rečne diverzante Vojske Srbije.
72. brigada za specijalne operacije
KAO U HOLIVUDSKOJ AKCIJI! OVAKO IZGLEDA OBUKA ZA DIVERZANTE VOJSKE SRBIJE: Pogledajte šta rade pripadnici 72. brigade za specijalne operacije (FOTO)
Obuka traje šest meseci i realizuje se na poligonima Vojske Srbije i kanalima, rekama i jezerima.
Obuka za rečne diverzante Vojske Srbije Foto: Instagram/odbranaivojska
Cilj je da se polaznici osposobe za izvođenje diverzantskih, protivdiverzantskih i protivterorističkih dejstava i prikupljanje obaveštajnih podataka na kopnu, vodi i pod vodom.
