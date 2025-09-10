Slušaj vest

Obuka traje šest meseci i realizuje se na poligonima Vojske Srbije i kanalima, rekama i jezerima.

Obuka za rečne diverzante Vojske Srbije  Foto: Instagram/odbranaivojska

Cilj je da se polaznici osposobe za izvođenje diverzantskih, protivdiverzantskih i protivterorističkih dejstava i prikupljanje obaveštajnih podataka na kopnu, vodi i pod vodom. 

 Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoVATRA, VODA, BLATO! OVO JE GORE OD SURVAJVERA Pogledajte brutalnu borbu za ulazak u Žandarmeriju! Njih 120 na samo 11 mesta! VIDEO
collage.jpg
DruštvoBATE, KOLIKI GU BICEPSI KI DA IH JE TOVIO S ČVARCI: Fotka pripadnika UKP u akciji o kojoj se priča!(FOTO)
ukp.jpg
HronikaFILMSKA AKCIJA UKP Ovako su pali lažni policajci koji su Saši uzeli 100.000€ iz stana na Zvezdari! Evo kako hapse gospođu s tašnom
collage.jpg