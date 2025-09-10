Slušaj vest

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i toplo, dok će posle podne i uveče na severu, zapadu i jugozapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima biti mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, jugoistočni, posle podne i uveče na jugu Banata i u donjem Podunavlju jak, a tokom noći i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura će se kretati od 12 stepeni do 20 stepeni, a najviša dnevna od 28 na severozapadu do 33 stepena na jugoistoku.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno i toplo, a kasno posle podne, uveče i tokom noći povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab i umeren vetar, jugoistočni, posle podne i uveče u pojačanju. Najniža temperatura će se kretati od 18 stepeni do 20 stepeni, a najviša dnevna oko 31 stepen.

Foto: Printscreen/RHMZ

Upaljen meteo alarm

U celoj Srbiji danas je na snazi žuti meteo alarm. U Bačkoj, Sremu, Beogradu, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji ovo upozorenje je upaljeno zbog grmljavine. U Banatu zbog vetra, a u ostalim delovima naše zemlje zbog visoke temperature. Žuti meteo alarm znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

Foto: printscren/RHMZ

Vreme narednih dana

U Sbiji će do nedelje biti promenljivo oblačno, toplo i nestabilno sa lokalnom pojavom kiše i pljuskova sa grmljavinom. Samo još u četvrtak u košavskom području i vetrovito sa umerenim i jakim, na jugu Banata i u donjem Podunavlju i olujnim jugoistočnim vetrom. Početkom sledeće sedmice će biti pretežno sunčano i umereno toplo sa najvišom dnevnom temperaturom malo ispod i oko 30 stepeni.

Biometeorološka prognoza