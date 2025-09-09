Slušaj vest

U Srbiji se i sutra očekuje toplo vreme, dok će u četvrtak padati kiša u celoj zemlji. Krajem radne nedelje ponovo stiže lepo vreme, a novo naoblačenje moguće je u nedelju.

Ivan Ristić kaže da se u četvrtak očekuju padavine sa grmljavinom, a postoji i mogućnost za lokalne vremenske nepogode.

- Sutra ponovo malo toplije, biće više sunca i južnog strujanja vazduha iznad nas. U sredu će temperature biti do 34 stepena, opet tropske temperature.U četvrtak dolazi prolazno naoblačenje,očekuju se pljuskovi sa grmljavinom jer su temperature iznad 30 stepeni. Ponegde su moguće i nepogode, ali još uvek su ovo letnje temperature - kazao je Ristić na TV Prva i dodao da bi u četvrtak trebalo pratiti najave RHMZ:

Ivan Ristić o vremenskoj prognozi za septembar Foto: tv prva printscreen

Novo naoblačenje u nedelju

- U petak se već vreme smiruje, ali biće malo svežije u odnosu na danas. Temperature će biti između 26 i 31 stepen. U nedelju ide ponovo još jedno naoblačenje sa kišom, ali očekuje se malo manja količina padavina nego u četvrtak. Nakon toga do kraja leta odnosno do 22. septembra ide stabilizacija vremena. Temperatura ponovo ide od 26 do 31 stepen i to bi bilo jedno pozno leto, ali se još uvek ne vidi to zahlađenje. Temperature će biti dosta prijatnije za organizam i boravak napolju - naglasio je Ristić.

Kad će pasti kiša u Srbiji Foto: Shutterstock

Vreme na jesen

Prema njegovim rečima i modeli najavljuju i suvu jesen.

- Oktobar i novembar biće malo topliji od normale s tim što ćemo biti pod uticajem anticiklona, ne bi trebalo da bude neka velika količina kiše jer nema velikih ciklona i temperatura će biti u oktobru između 17 i 22 stepena. Jutra će biti sve svežija od četiri do osam, devet stepeni, dok u novembru sve veći uticaj anticiklona donosi sve hladnija jutra i dane tako da će početak novembra biti između 10 i 15 stepeni, a krajem novembra očekujemo prvi snegi to oko 24. novembra.

Kad će pasti prvi sneg u Srbiji 2025. Foto: Dado Đilas