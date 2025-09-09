Stižu pljuskovi, grmljavina i nepogode, a onda opet obrt! Ristić označio datum kad se sve menja pa pomenuo i sneg
U Srbiji se i sutra očekuje toplo vreme, dok će u četvrtak padati kiša u celoj zemlji. Krajem radne nedelje ponovo stiže lepo vreme, a novo naoblačenje moguće je u nedelju.
Ivan Ristić kaže da se u četvrtak očekuju padavine sa grmljavinom, a postoji i mogućnost za lokalne vremenske nepogode.
- Sutra ponovo malo toplije, biće više sunca i južnog strujanja vazduha iznad nas. U sredu će temperature biti do 34 stepena, opet tropske temperature.U četvrtak dolazi prolazno naoblačenje,očekuju se pljuskovi sa grmljavinom jer su temperature iznad 30 stepeni. Ponegde su moguće i nepogode, ali još uvek su ovo letnje temperature - kazao je Ristić na TV Prva i dodao da bi u četvrtak trebalo pratiti najave RHMZ:
Novo naoblačenje u nedelju
- U petak se već vreme smiruje, ali biće malo svežije u odnosu na danas. Temperature će biti između 26 i 31 stepen. U nedelju ide ponovo još jedno naoblačenje sa kišom, ali očekuje se malo manja količina padavina nego u četvrtak. Nakon toga do kraja leta odnosno do 22. septembra ide stabilizacija vremena. Temperatura ponovo ide od 26 do 31 stepen i to bi bilo jedno pozno leto, ali se još uvek ne vidi to zahlađenje. Temperature će biti dosta prijatnije za organizam i boravak napolju - naglasio je Ristić.
Vreme na jesen
Prema njegovim rečima i modeli najavljuju i suvu jesen.
- Oktobar i novembar biće malo topliji od normale s tim što ćemo biti pod uticajem anticiklona, ne bi trebalo da bude neka velika količina kiše jer nema velikih ciklona i temperatura će biti u oktobru između 17 i 22 stepena. Jutra će biti sve svežija od četiri do osam, devet stepeni, dok u novembru sve veći uticaj anticiklona donosi sve hladnija jutra i dane tako da će početak novembra biti između 10 i 15 stepeni, a krajem novembra očekujemo prvi snegi to oko 24. novembra.
- U decembru i januaru vreme oko normale. Oblačno, tmurno, maglovito vreme i povremeno može biti i snega. Sve u svemu sada ko može neka ide na more jer je temperature vode oko 25 stepeni. U Grčkoj je i za nijansu toplije - preporučuje Ristić.