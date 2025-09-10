Slušaj vest

U Srbiji je registrovano stotinak novih slučajeva koronavirusa, među decom i odraslima trenutno haraju crevne infekcije, a zbog povećane koncentracije ambrozije mnogi osećaju i simptome alergije, od kijanja do otežanog disanja!

Lekari upozoravaju da su se virusi i crevne infekcije udružili i da pune ambulante domova zdravlja.

Direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" prof. dr Verica Jovanović kaže da je tokom ovog meseca došlo do porasta zaraženih koronavirusom.

Sezona virusa na pragu

- Registrovano je negde oko stotinak pozitivnih slučajeva na SARS-kov-2. Taj broj je dosta manji u poređenju s prethodnom godinom. Slučajevi imaju blage manifestacije, ali poseban oprez uvek mora da bude kod osoba s problematičnim imunskim statusom i kod onih s hroničnim oboljenjima - rekla je za RTS prof. dr Jovanović i dodala da počinju pripreme sezonskog praćenja respiratornih oboljenja, kao i da se grip očekuje u novembru:

Prof. dr Verica Jovanović o virusima koji trenutno haraju u Srbiji Foto: Shutterstock, Dragana Udovičić

Simptomi korone povišena temperatura

malaksalost

bolovi u rukama i nogama

dijareja

gubitak čula mirisa

- Kada je u pitanju aktuelno epidemiološko stanje, skrenula bih pažnju na sezonu crevnih infekcija koje se kod nas javljaju. Mogu biti izazvane bakterijama i virusima.

MMR i Zapadni Nil Prof. dr Verica Jovanović rekla je i da se uveliko obavlja vakcinacija MMR vakcinom kod dece propuštenih godišta, kao i da "Batut" prati stanje s groznicom Zapadnog Nila. - Virus prenosi vrsta komarca koji je postao stalni domaćin naših teritorija. Do pre nedelju dana imali smo 34 registrovana slučaja i može se reći da se radi o umerenoj sezoni kada je ova groznica u pitanju - kazala je prof. dr Jovanović i apelovala na zaštitu od ujeda komaraca.

- Kada su bakterije u pitanju, najčešći uzročnik su salmonele, koje povezujemo s hranom koja se konzumira i kampilobakter, a kada su u pitanju virusi, navela bih noroviruse i rotoviruse, koji su više zastupljeni kod dece, naročito kod dece od jedne do četiri godine - naglasila je direktorka i poručila da su opšte mere prevencije i higijena veoma važne.

Simptomi korone Foto: Shutterstock

Simptomi crevnih infekcija dijareja

mučnina

povraćanje Simptomi virusa i alergije

Pedijatar i alergolog dr Saša Milićević potvrđuje za Kurir da ima novih slučajeva koronavirusa, ali da je virus pod kontrolom.

- Pacijenti se žale na povišenu temperaturu, malaksalost i bolove u rukama i nogama. Većina ljudi je imunološki otporna na kovid, ali ima slučajeva koji ne mogu da izdrže napad virusa. Često se dešava i da simptome korone pomešaju sa alergijskim, a ključna razlika je što kod alergije nema temperature. Ipak, ljudi bi trebalo da odrade krvnu sliku da utvrde da li se radi o virusu - ističe dr Milićević i podseća da su ključni simptomi kovida temperatura, malaksalost, loš apetit, gubitak čula mirisa, a moguća je i pojava dijareje.

Dr Saša Milićević o virusnim infekcijama Foto: Kurir Televizija

Dr Milićević dodaje i da su ordinacije pune pacijenta koji imaju simptome rotavirusa, adenovirusa, norovirusa ili alergije zbog povećane koncentracije ambrozije.

Simptomi alergije kijanje

zapušen nos ili curenje iz nosa

svrab nosa

kašalj

otežano disanje ili osećaj nedostatka vazduha

crvenilo očiju

Simptomi alergije Foto: Shutterstock

- Gotovo svaka četvrta osoba u svetu ima alergiju i taj broj raste. Alergija može da se javi bilo kada jer nije rezervisana za uzrast. Najčešće se javlja u periodu detinjstva i mladalaštva, ali može doći i u kasnijem životnom dobu jer je organizam prenatrpan alergenima i reaguje na određene. Bilo je slučajeva da su pacijenti dobili alergiju skoro u osamdesetim godinama.

Prema poslednjim podacima monitoringa za alergeni polen Agencije za zaštitu životne sredine, prošle nedelje zabeležene su najveće dnevne koncentracije polena ambrozije u Beogradu otkad se vrši monitoring, a to su 992 polenova zrna po metru kubnom vazduha.