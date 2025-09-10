Marko Nikolić otputovao je u Keniju kako bi u dva sela napravio bunare

Slušaj vest

Poznati humanitarac iz Vranja Marko Nikolić otputovao je u Keniju kako bi u mestu Tsunza i Lutsangani izgradio nove bunare i pomogao meštanima, pre svega deci, koji tamo žive u teškim uslovima!

Marko vredno radi na izgradnji bunara, a najveća satisfakcija su mu osmesi najmlađih meštana sela.

- Nastavljamo sa izgradnjom bunara. Bunare gradimo u mestu Tsunza i Lutsangani. Izgradićemo dva bunara. Gradili smo u Ugandi a sada u Keniji. Uskoro ćemo doneti život za preko 300-400 nevinih duša. A to znači da će mališani dobiti čistu vodu za piće. Inače bunar nije samo rupa, potrebne su finansije za cement, ciglu, pumpu filter i sve ostalo. Ljubav će spasiti svet. Idemo dalje - napisao je Marko na mrežama.

On za decu iz Kenije sprema i obroke.

Novi bunari biće spas za 300-400 meštana Foto: Privatna Arhiva

- Danas sam spremao hranu za divnu dečicu iz Kenije. Svaka kašika, svaka kap vode, svako zrno hrane nosilo je u sebi ljubav, brigu i poruku da nisu sami. Dok sam mešao lonac, gledao sam njihova lica - oči koje sjaje i srca koja kucaju uprkos gladi i bolu. Nije to bila samo hrana. To je bio trenutak u kojem se spajaju humanost i smisao postojanja. Kad detetu pružiš tanjir hrane i vidiš osmeh koji briše danima skupljane suze - shvatiš da nema veće pobede na ovom svetu. Jer hraniti dete znači hraniti budućnost, a svaki osmeh koji sam video danas, za mene je postao najdragocenija nagrada života - dodao je on.

Marko je prošle godine bunare gradio u Ugandi Foto: Privatna Arhiva

Nikolić je ranije za Kurir rekao da će ovo biti jedna velika misija i dug put.

- Ne idem u Afriku zbog sebe, ne idem da bih bio viđen, već da bih bio glas onih koji nemaju glas, ruka onih koji nemaju snagu i nada onih koji su ostali bez nade. Deca u Africi danas nemaju osnovno - čašu čiste vode i komad hleba. Dok mi svakodnevno živimo u izobilju, tamo negde, hiljade malih srca biju bitku za svaki gutljaj i zalogaj - rekao je Nikolić za Kurir dodajući da je njegova misija jasna i nepokolebljiva.