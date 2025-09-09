Slušaj vest

Srbija je i dalje pod uticajem povišenog vazdušnog pritiska, uz vedro i tropski toplo vreme, a i današnje temperature biće iznad 30 stepeni, što su vrednosti kao usred leta.

Istovremeno, ostatak kontinenta pod uticajem je snažnog ciklona sa severa Atlkantika, a oblačni i padavinski sistemi premeštaju se preko Španije, Francuske i Nemačke, a snažni grmljavinski procesi preko zapadnog Mediterana i Alpa. Sledeći na udaru biće centralni deo Mediterana, Italija i oblast Alpa, a od sutra i oblast Jadranskog mora i severozapad Balkana.

Foto: nmmb/zoomEaerth/estofex

Ovi sistemi brzo se premeštaju na istok preko našem području, tako da se već sutra očekuje potpuno naoblačenje, na severu i pljuskovi sa grmljavinom i to će biti uvodu u jaču promenu vremena.

Već uveče i tokom noći u zapadnim i severozapdnim, a u četvrtak i u ostalim predelima očekuje se prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a ponegde se očekuju i krakotrajne grmljavinske nepogode.

Iako će biti uslova za grad, gromove, olujni vetar i obilne padavne, vremenske nepogode u Srbiji neće biti nalik onim u regionu i na Mediteranu, kao i u oblasti Alpa.

Ipak, zbog očekivanih vremenskih prilika, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Foto: nmmb/zoomEaerth/estofex

U petak razvedravanje. U subotu pre podne sunčano, posle podne i uveče ponegde pljuskovi sa grmljavinom.

U nedelju novo naoblačenje, posle podne i uveče sa pljuskovima i grmljavinom.

U sredu i za vikend u košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar.

Maksimalna temperatura u sredu od 30 do 34°C, u četvrtak od 25 do 31, a u petak.