Kako se zaštititi od alergija? Dr Radojlović za Kurir iznela savete: Evo kako nastaju alergije i šta raditi da se smanje simptomi
Prošle sedmice zabeležene su najveće dnevne koncentracije polena ambrozije od kada se vrši monitoring. U ovom periodu dolazi do cvetanja bočnih grana korovske biljke ambrozije.
Alergične osobe u ovom periodu imaju najviše problema, a ambrozija je uzročnik oko polovine svih polenskih alergija na koju reaguje oko 10 odsto stanovnika Srbije.
Samo nekoliko zrnca polena stvaraju simptome kijanja, suzenja očiju, curenja u nosu i otežanog disanja.
Uzimanje lekova kod alergija
Goran Okopni se od mladosti muči sa alergijama, pa je za Kurir televiziju izneo:
- Pijem neke lekove, ali ako ih popijem u martu, drže me celo leto i super mi je i tek alergija počinje oko septembra. Međutim, kada ne popijem, samo mi nos curi, sve me svrbi i bude strašno. Najgore mi je oko 10-11, a pogotovo kada je suvo vreme i kada prašina počne. Evo u blizini mog stana se renovira neka škola, tu je prašina na sve strane, ali moraju ljudi da rade, ne može im se zabraniti.
Gošća u studiju Kurir televizije koja je detaljnije pričala o alergijama bila je dr sci med Jasmina Radojlović, specijalista preventivne medicine i javnog zdravlja.
Kako se zaštititi od alergija
- Ja sam uvek za prevenciju i držim se one definicije da je bolje sprečiti nego lečiti. Suština je da su to ljudi atopičnog karaktera, odnosno strukture organizma. Uglavnom se to javlja, ne zna se uzrok, ali poslednja istraživanja su pokazala da pojavi alergičnih reakcija doprinose genetske predispozicije. Alergija se stvara jer organizam ne prepoznaje agense koji deluju na imuni sistem i on kao takav to ne prepoznaje kao borbu, pa se javlja materija ili supstanca koja upravo izaziva sve pomenute reakcije. Da ne bi došlo do svega toga, jer smo u sezoni polena i ambrozije, bitno je da osoba pre sezone alergija proveri da li ima atopičnu strukturu. To se radi kod specijaliste alergologa, rade se alergološki testovi, pa se vidi na koje vrste polena je osoba alergična. Kada se konstantuje alergija, onda se uzima terapija.
